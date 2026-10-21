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Ivana Banfić je gošća panelistica u showu 'Tko to tamo pjeva?'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Ivana Banfić je gošća panelistica u showu 'Tko to tamo pjeva?'
Foto: Nova TV
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U glazbenu istragu ovoga se puta upušta Katica Janjanin iz Karlovca, a u show dolazi s ciljem osvajanja glavne nagrade od 5.000 eura. Osvoji li novac, planira ga iskoristiti za putovanje u Grčku sa suprugom.

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Nakon tri uspješne potrage za dobrim glasovima, nova epizoda popularnog glazbeno-natjecateljskog showa „Tko to tamo pjeva?“ na rasporedu je ovog petka na Novoj TV, a već dan prije na Nova Play! Na poznatoj televizijskoj pozornici okupit će se ekipa u kojoj neki sjajno pjevaju, a drugi vješto blefiraju i oslanjaju se na svoje improvizacijske sposobnosti.

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Stalnu postavu panelista u novoj epizodi obogatit će pjevačica Ivana Banfić, koja se veseli sudjelovanju u showu. „Jako mi je drago što sam dobila priliku biti gostujuća panelistica među ovom zabavnom ekipom i vjerujem da ćemo se svi odlično zabaviti“, poručila je Ivana, koja će svojim glazbenim iskustvom pokušati pomoći u prepoznavanju dobrih i loših glasova.

Foto: Nova TV

U glazbenu istragu ovoga se puta upušta Katica Janjanin iz Karlovca, konobarica po zanimanju, a u show dolazi s ciljem osvajanja glavne nagrade od 5.000 eura. Osvoji li novac, planira ga iskoristiti za putovanje u Grčku sa suprugom, s kojim je u braku već 40 godina.  

Foto: Nova TV

Na putu do željene nagrade očekuje je devet tajnih glasova: Gitarist, Kestenjarka, Vlasuljar, TV voditeljica, Crtač stripova, Restauratorica odjeće, Odvjetnik, Dimnjačar i Deratizator. Svatko od njih pokušat će je uvjeriti u svoje pjevačke sposobnosti, a Katica će uz pomoć panelista morati otkriti tko zaista zna pjevati, a tko samo uspješno glumi.

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Hoće li joj savjeti Ivane Banfić i ostalih panelista pomoći da donese prave odluke te uspije osvojiti novac za dugo željeno putovanje sa suprugom, doznajte u novoj epizodi showa „Tko to tamo pjeva?“ u petak u 20:20 na Novoj TV, a dan prije na Nova Play!

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