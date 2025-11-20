Obavijesti

OBJASNILA PRAVILA

Ivana Delač o aferi na 'Miss Universe': 'Sve je jasno, nema govora o utjecanju na rezultat'

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 2 min
29
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Nakon što je jedan od sudaca odustao tri dana prije finala, i to zbog nagađanja o 'skrivenom žiriju', bivša Miss Universe Hrvatske objašnjava što se zapravo događa, kako funkcionira bodovanje te koja su pravila

Neposredno prije svjetskog finala 'Miss Universe', koje se 21. studenoga održava u Bangkoku, izbila je neobična situacija. Libanonski poduzetnik i aktivist Omar Harfouch, jedan od predviđenih sudaca, povukao se iz angažmana svega nekoliko dana prije završnice. Kao razlog je naveo zabrinutost zbog glasina koje su se počele širiti društvenim mrežama, navoda da uz službeni žiri navodno postoji i neslužbeni, koji bi utjecao na odabir 30 najboljih kandidatkinja među čak 136 natjecateljica.

Zbog brojnih upita publike i sve većeg razumijevanja, oglasila se 'Miss Universe Organizacija', a dodatno je za Net.hr cijelu situaciju pojasnila Ivana Delač, 'Miss Universe Hrvatska' 2003. i dugogodišnja suradnica sustava.

- Kao bivša 'Miss Universe Hrvatske' i netko tko je kroz godine ostao povezan s organizacijom, smatram iznimno važnim da se jasno razlikuju službeni segmenti natjecanja od dodatnih društveno-utjecajnih programa poput 'Beyond the Crown'. Ti programi imaju veliku vrijednost i promiču važne teme, ali oni nemaju utjecaja na samo bodovanje niti na plasman natjecateljica - započela je Ivana.

Govoreći o samoj proceduri odabira, ističe da su ključni segmenti natjecanja dobro poznati: preliminarna večer, intervju, ocjene kupaćeg kostima i večernje haljine.

- Preliminarno natjecanje, intervju, kupaći kostimi i večernje haljine, ključni su elementi koji određuju ulazak u Top 30, a sve se to odvija prema strogo definiranom i transparentnom protokolu. Tko je ušao u Top 30 saznat će se u finalu. Važno je da javnost razumije strukturu 'Miss Universe' sustava kako bi izbjegla zbunjenost i netočne interpretacije - pojasnila je Delač. 

Foto: Privatni album/canva

Najviše zbrke nastalo je upravo oko programa 'Beyond the Crown', odnosno inicijative 'Voice for Change', koja se u dijelu javnosti pogrešno protumačila kao neka vrsta paralelnog ocjenjivanja. No, MUO to odbacuje, ističući da je riječ o društveno odgovornoj inicijativi koja se bavi temama poput inkluzije, zdravlja i obrazovanja. 

Općenito, taj program ima vlastiti tim koji odabire sudionike, ali, kako naglašavaju, nema nikakvu ulogu u plasmanu kandidatkinja. Sudjelovanje može povećati vidljivost projekata koje natjecateljice promoviraju, no ne može promijeniti službene rezultate. 

'Miss Universe Organizacija' dodatno je odbacila nagađanja o bilo kakvom improviziranom ili alternativnom žiriju koji bi utjecao na Top 30. Uloge su jasno podijeljene: jedno tijelo bavi se društvenim programima, drugo preliminarnim ocjenama, a treće odlučuje u finalnoj večeri. 

Foto: Instagram

