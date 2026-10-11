Obavijesti

Show

Komentari 5
'OPET BIH IZABRALA TEBE'

Ivana i Domagoj Vida slave 13. godišnjicu braka: Ona objavila fotografiju u narodnoj nošnji

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Ivana i Domagoj Vida slave 13. godišnjicu braka: Ona objavila fotografiju u narodnoj nošnji
28
Foto: Instagram/Ida Solbakken
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Na svom Instagram profilu Ivana Vida objavila je fotografiju sa suprugom na kojoj oboje nose narodne nošnje te mu uputila nježne riječi povodom 13. godišnjice braka

Admiral

13 godina. I opet bih izabrala tebe. Uvijek, napisala je Ivana Vida na svom Instagram profilu ispod fotografije na kojoj ona i suprug nose narodne nošnje. Romantičnu objavu Ivana je popratila srcem i znakom za vječnost, a pratitelji su joj pisali kako su ona i suprug najljepši snaša i lola. 

Ivana i naš bivši nogometni reprezentativac Domagoj Vida zaljubili su se u noćnom izlasku te su prohodali 2012. godine. Isprva su svoju vezu održavali na daljinu jer je Domagoj nogomet igrao za ukrajinski Dinamo Kijev, a Ivana je još studirala u Zagrebu. Ipak, ubrzo se odselila svom dragom. Tri godine kasnije, kao kruna njihove ljubavi, rodio se sin David.

- Osjećamo se smirenije i bolje smo osobe. Sin je centar našeg svijeta, izvlači ono najljepše iz nas. Polako počinje hodati, izgovarati prve riječi, uživamo gledajući ga. Maksimalno sam se posvetila njemu, od 0 do 24 sata sam mama i uživam - rekla je svojevremeno Ivana.

storyeditor/2022-11-18/PXL_160617_17020423.jpg
storyeditor/2022-11-18/PXL_160617_17020423.jpg | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL/INSTAGRAM

Pred oltar su rođeni Slavonac i Metkovka stali 2017. u istarskom gradiću Umagu. Romantični ugođaj upotpunile su bijele golubice koje su mladenci iz bijelog kaveza u znak ljubavi i mira pustili u let. 

BISTE LI JE PREPOZNALI? FOTO Ivana Vida je prije 12 godina ponijela titulu Kraljice Hrvatske: Evo kako se mijenjala
FOTO Ivana Vida je prije 12 godina ponijela titulu Kraljice Hrvatske: Evo kako se mijenjala

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
FOTO Maja Šuput i Tedeschi ml. izmjenjivali nježnosti, a fotke s proslave otkrile još detalja
BEZ FILTERA

FOTO Maja Šuput i Tedeschi ml. izmjenjivali nježnosti, a fotke s proslave otkrile još detalja

Pjevačica se pohvalila fotografijama s glamuroznog slavlja u Beogradu. Na njima poziraju njeni nasmiješeni prijatelji, ali i novi partner Emil Tedeschi mlađi. No 'osvanule' su i malo drugačije fotografije
Slavni su i uspješni, ali jeste li znali da su u rodu? Ova braća i sestre osvojili su Hollywood
FOTO

Slavni su i uspješni, ali jeste li znali da su u rodu? Ova braća i sestre osvojili su Hollywood

Neki su zajedno odrastali pred kamerama, drugi su krenuli potpuno različitim putevima, no svima je zajedničko da su ostvarili zavidne karijere. Od braće Hemsworth do sestara Olsen, donosimo pregled najpoznatijih braće i sestara iz svijeta slavnih
Tragičan gubitak u obitelji popularne voditeljice: Umrla je mama Doris Pinčić Guberović
VIOLETA PINČIĆ

Tragičan gubitak u obitelji popularne voditeljice: Umrla je mama Doris Pinčić Guberović

Vijest o smrti Violete Pinčić podijelila je Župa sv. Ante Smiljevac na svom Facebook profilu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026