Na svom Instagram profilu Ivana Vida objavila je fotografiju sa suprugom na kojoj oboje nose narodne nošnje te mu uputila nježne riječi povodom 13. godišnjice braka
Ivana i Domagoj Vida slave 13. godišnjicu braka: Ona objavila fotografiju u narodnoj nošnji
13 godina. I opet bih izabrala tebe. Uvijek, napisala je Ivana Vida na svom Instagram profilu ispod fotografije na kojoj ona i suprug nose narodne nošnje. Romantičnu objavu Ivana je popratila srcem i znakom za vječnost, a pratitelji su joj pisali kako su ona i suprug najljepši snaša i lola.
Ivana i naš bivši nogometni reprezentativac Domagoj Vida zaljubili su se u noćnom izlasku te su prohodali 2012. godine. Isprva su svoju vezu održavali na daljinu jer je Domagoj nogomet igrao za ukrajinski Dinamo Kijev, a Ivana je još studirala u Zagrebu. Ipak, ubrzo se odselila svom dragom. Tri godine kasnije, kao kruna njihove ljubavi, rodio se sin David.
- Osjećamo se smirenije i bolje smo osobe. Sin je centar našeg svijeta, izvlači ono najljepše iz nas. Polako počinje hodati, izgovarati prve riječi, uživamo gledajući ga. Maksimalno sam se posvetila njemu, od 0 do 24 sata sam mama i uživam - rekla je svojevremeno Ivana.
Pred oltar su rođeni Slavonac i Metkovka stali 2017. u istarskom gradiću Umagu. Romantični ugođaj upotpunile su bijele golubice koje su mladenci iz bijelog kaveza u znak ljubavi i mira pustili u let.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+