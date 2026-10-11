Ivana i Domagoj Vida slave 13. godišnjicu braka: Ona objavila fotografiju u narodnoj nošnji

13 godina. I opet bih izabrala tebe. Uvijek, napisala je Ivana Vida na svom Instagram profilu ispod fotografije na kojoj ona i suprug nose narodne nošnje. Romantičnu objavu Ivana je popratila srcem i znakom za vječnost, a pratitelji su joj pisali kako su ona i suprug najljepši snaša i lola.

Ivana i naš bivši nogometni reprezentativac Domagoj Vida zaljubili su se u noćnom izlasku te su prohodali 2012. godine. Isprva su svoju vezu održavali na daljinu jer je Domagoj nogomet igrao za ukrajinski Dinamo Kijev, a Ivana je još studirala u Zagrebu. Ipak, ubrzo se odselila svom dragom. Tri godine kasnije, kao kruna njihove ljubavi, rodio se sin David.

- Osjećamo se smirenije i bolje smo osobe. Sin je centar našeg svijeta, izvlači ono najljepše iz nas. Polako počinje hodati, izgovarati prve riječi, uživamo gledajući ga. Maksimalno sam se posvetila njemu, od 0 do 24 sata sam mama i uživam - rekla je svojevremeno Ivana.

storyeditor/2022-11-18/PXL_160617_17020423.jpg | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL/INSTAGRAM

Pred oltar su rođeni Slavonac i Metkovka stali 2017. u istarskom gradiću Umagu. Romantični ugođaj upotpunile su bijele golubice koje su mladenci iz bijelog kaveza u znak ljubavi i mira pustili u let.