Ivana iz 'Ljubav je na selu' koja je tetovirala ime dečka: Pukla je ljubav, išla sam protiv razuma

Bivša kandidatkinja reality showa 'Ljubav je na selu' Ivana je nedavno otkrila kako je sretna u ljubavi i da je prvo slovo imena svog muškarca čak i tetovirala. No sada je za RTL otkrila kako je ljubav pukla.

Foto: RTL

- Prepustila sam se, išla sam protiv razuma iako sam znala što će ispasti. Jedini je muškarac koji se može pohvaliti s time. Samo mogu reći da se obećano nije ispunilo i da sam bila ljuta, ali na sebe, jer sam spustila gard i promijenila se jer sam u suštini trebala da je neko tu za mene i moje dijete, da popije kavu sa mnom kad je najteže i odvede negdje da odmorim i ohladim glavu - rekla je.

Dodaje kako je ipak od starta znala da od tih izjava nema ništa.

- Djela su s vremenom prestala što je razumljivo s obzirom na njegovu situaciju. Žena sam koja treba tako malo i kad ne dobijem i to malo koje usput ne bih tražila da mi nije nuđeno, postajem nepodnošljiva - govori.

Foto: RTL

Kaže kako je okrenula novu stranicu u životu. Fokusira se na dijete i posao.

- Posao sam u međuvremenu promijenila. Jako je lijepo okruženje, jako dobar tim ljudi, imamo druženja s djecom, trenerima, zadovoljna sam - rekla je.

Sretno je još i zbog ponekih privatnih razloga.

- Sretna sam jer i za koji dan stiže pojačanje - postajem tetka. Jako sam sretna - zaključila je Ivana, koju smo lani gledali na farmi kod Ivice.

Foto: RTL

