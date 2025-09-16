Obavijesti

BILA JE LJUTA

Ivana iz 'Ljubav je na selu' koja je tetovirala ime dečka: Pukla je ljubav, išla sam protiv razuma

Piše Stela Kovačević,
Ivana iz 'Ljubav je na selu' koja je tetovirala ime dečka: Pukla je ljubav, išla sam protiv razuma
Foto: RTL

Kandidatkinja koju smo lani gledali kod Ivice nedavno je otkrila da si je istetovirala prvo slovo imena novog dečka , ali sad priznaje da su, nažalost, prekinuli

Bivša kandidatkinja reality showa 'Ljubav je na selu' Ivana je nedavno otkrila kako je sretna u ljubavi i da je prvo slovo imena svog muškarca čak i tetovirala. No sada je za RTL otkrila kako je ljubav pukla.

Foto: RTL

- Prepustila sam se, išla sam protiv razuma iako sam znala što će ispasti. Jedini je muškarac koji se može pohvaliti s time. Samo mogu reći da se obećano nije ispunilo i da sam bila ljuta, ali na sebe, jer sam spustila gard i promijenila se jer sam u suštini trebala da je neko tu za mene i moje dijete, da popije kavu sa mnom kad je najteže i odvede negdje da odmorim i ohladim glavu - rekla je.

SUDJELOVALA I U FARMI FOTO Sjećate li se Jasmine iz Ljubav je na selu? Evo gdje je...
FOTO Sjećate li se Jasmine iz Ljubav je na selu? Evo gdje je...

Dodaje kako je ipak  od starta znala da od tih izjava nema ništa.

- Djela su s vremenom prestala što je razumljivo s obzirom na njegovu situaciju. Žena sam koja treba tako malo i kad ne dobijem i to malo koje usput ne bih tražila da mi nije nuđeno, postajem nepodnošljiva - govori.

Foto: RTL

Kaže kako je okrenula novu stranicu u životu. Fokusira se na dijete i posao.

- Posao sam u međuvremenu promijenila. Jako je lijepo okruženje, jako dobar tim ljudi, imamo druženja s djecom, trenerima, zadovoljna sam - rekla je. 

SPEKTAKL U ZAGREBU FOTO Nikita iz Ljubav je na selu na koncertu Stevea Aokija: 'Sva sam se oznojila, a tu je i Damir!'
FOTO Nikita iz Ljubav je na selu na koncertu Stevea Aokija: 'Sva sam se oznojila, a tu je i Damir!'

Sretno je još i zbog ponekih privatnih razloga. 

- Sretna sam jer i za koji dan stiže pojačanje - postajem tetka. Jako sam sretna - zaključila je Ivana, koju smo lani gledali na farmi kod Ivice.

Foto: RTL

