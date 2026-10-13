Ivana Kekin suprugu posvetila romantičan tekst na Instagramu

Političarka Ivana Kekin svoju najnoviju objavu na Instagramu posvetila je svome suprugu Mili Kekinu koji je u Tvornici održao koncert. Uz fotografije s koncerta, Ivana se prisjetila i početaka njihove romanse kada ga je prvi put gledala na nastupu prije više od 20 godina.

Zagreb: Ivana i Mile Kekin | Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

- Sinoć u Tvornici, nakon više od 20 godina i bezbroj svirki, mogu reći samo jedno: i dalje si moj favorit. Uvijek i zauvijek - napisala je na kraju.

Podsjetimo, Ivana i Mile vjenčali su se 2007. godine, a tijekom braka dobili su sina Vitu i kćer Mišu. Mile često istiće koliko je ponosan na svoju suprugu te tvrdi da mu je najveći oslonac u životu.