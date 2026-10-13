Ivana Kekin podijelila je emotivnu poruku na društvenim mrežama, prisjećajući se svojih prvih trenutaka s mužem Milom na koncertima
'MOJ FAVORIT'
Ivana Kekin suprugu posvetila romantičan tekst na Instagramu
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Političarka Ivana Kekin svoju najnoviju objavu na Instagramu posvetila je svome suprugu Mili Kekinu koji je u Tvornici održao koncert. Uz fotografije s koncerta, Ivana se prisjetila i početaka njihove romanse kada ga je prvi put gledala na nastupu prije više od 20 godina.
- Sinoć u Tvornici, nakon više od 20 godina i bezbroj svirki, mogu reći samo jedno: i dalje si moj favorit. Uvijek i zauvijek - napisala je na kraju.
Podsjetimo, Ivana i Mile vjenčali su se 2007. godine, a tijekom braka dobili su sina Vitu i kćer Mišu. Mile često istiće koliko je ponosan na svoju suprugu te tvrdi da mu je najveći oslonac u životu.
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