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'MOJ FAVORIT'

Ivana Kekin suprugu posvetila romantičan tekst na Instagramu

Piše Maša Mai Čigir,
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Ivana Kekin suprugu posvetila romantičan tekst na Instagramu
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Šibenik: Elegantni par Kekin na premijeri filma Dražen | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija
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Ivana Kekin podijelila je emotivnu poruku na društvenim mrežama, prisjećajući se svojih prvih trenutaka s mužem Milom na koncertima

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Političarka Ivana Kekin svoju najnoviju objavu na Instagramu posvetila je svome suprugu Mili Kekinu koji je u Tvornici održao koncert. Uz fotografije s koncerta, Ivana se prisjetila i početaka njihove romanse kada ga je prvi put gledala na nastupu prije više od 20 godina.

INTERVJU ZA 24SATA Mile Kekin o 20 godina braka sa suprugom Ivanom: 'Ona je moj suborac, oslonac i podrška'
Mile Kekin o 20 godina braka sa suprugom Ivanom: 'Ona je moj suborac, oslonac i podrška'
Zagreb: Ivana i Mile Kekin
Zagreb: Ivana i Mile Kekin | Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

- Sinoć u Tvornici, nakon više od 20 godina i bezbroj svirki, mogu reći samo jedno: i dalje si moj favorit. Uvijek i zauvijek - napisala je na kraju.

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Podsjetimo, Ivana i Mile vjenčali su se 2007. godine, a tijekom braka dobili su sina Vitu i kćer Mišu. Mile često istiće koliko je ponosan na svoju suprugu te tvrdi da mu je najveći oslonac u životu.

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL /ilustrativna fotografija

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