Ivana Kindl: 'Sve se to srozalo, u moje vrijeme smo vrijedili...'

Pjevačica Ivana Kindl (42) razočarana nedavnom dodjelom Porina i onime što je vidjela otvorila je dušu na društvenim mrežama i prokomentirala s pratiteljima situaciju na domaćoj glazbenoj sceni. Napisala je podužu objavu u kojoj nabraja što je sve problem s današnjim pjevačima i diskografijom.

- Kao klinka maštala sam o toj nagradi, dvadesetak godina kasnije osvojila sam tu nagradu i nikad nisam niti jednu dodjelu propustila, a onda sam na ovu jednostavno zaboravila. Zvijezde devedesetih su imale najzdraviju scenu. Bilo je i tad svega, no tadašnja publika se puno više lovila za kvalitetne sadržaje nego publika danas. Onda smo se nakon 2000. pojavili mi neki i uspjeli osjetiti dašak te zdrave scene. Odjednom više mediji nisu htjeli doći popratiti snimanje spotova .Ubrzo nakon toga otvorila su se vrata trashu, žutilu, mediokritetima i svemu onome što je prethodilo ovakvom stanju danas. Ante i Simona bili su zvijezde, mi smo se svi zgražali, ja osobno nisam mogla vjerovati da mi se doslovno pred očima u par godina sve počelo srozavati. Publika se počela okretati prema cajkama, klikovi i pogledi su postali bitniji od kvalitete - napisala je između ostalog razočarana Ivana.

Smatra kako je danas prisutna ekspanzija mladih izvođača, ali da većina njih unatoč svim blagodatima interneta i tehnologije ne uspijeva doći do etera. Složila se sa svojim dugogodišnjim kolegom Jacquesom kako je Vanna trebala biti nominirana za najbolju vokalnu izvedbu, a zaključila je i kako ih se oboje razapinje zbog iskrenosti.

- Profuralo se zadnjih godina nekoliko novih mladih, najviše je profitirala Mia Dimšić. Iza nje su zbilja stali kako spada, iako je ona u jednom trenu postala zbilja isforsirana. Zašto Jacques ne može napisati svoj stav o nečemu, a da ga se ne razapne? Ja se s njim slažem po pitanju činjenice što Vanna nije bila u nominaciji za najbolju vokalnu izvedbu. Ako napišem da nisam pod dojmom izvedbe Amire Medunjanin i da mi je u tom izričaju puno uvjerljivija Nina Kraljić ili Božo Vrećo hoćete li i mene razapeti? - napisala je.

O svojem statusu na domaćoj glazbenoj sceni nema dvojbe.

- Jedna sam od najboljih vokalistica i to se zna. To ostaje. Imam jedan pravi hit i da na tome i ostane opet ok. Nisam najseksi, najljepša, s dugim nogama i fantastičnom guzom. Ne bih voljela da se o meni tako piše. Nije mi želja biti megapopularna, ne štancam hitove već pjesme prema feelingu, ne zanima me slava - zaključila je Kindl.