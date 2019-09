Ivana Knöll: 'Bali je predivan, ali naše plaže su ipak ljepše...'

Bali je predivan, točno sam ga takvog i zamišljala. Ljudi su preljubazni, priroda je prekrasna, zalazak sunca je najljepši na svijetu. Moram priznati da su naše plaže ipak ljepše, ali ovdje ima puno ljepših vila. Treba se 'naoružati' živcima kada je promet u pitanju jer vam je potrebno sat vremena da biste prešli nekih 15 kilometara, otkrila nam je Ivana Knöll (26) koja je u Indoneziju otputovala s dugogodišnjim dečkom.

Povod putovanja u egzotičnu zemlju je proslava rođendana njezina partnera, a Ivana nam je otkrila i kako joj je jedino žao što je kartu kupila prije nego što je saznala datum kvalifikacija utakmica za Europsko prvenstvo.

- Nažalost, karte smo uzeli ranije. Nismo znali da će utakmice biti baš u to vrijeme, žao nam je što smo ih propustili. Ipak, upalila sam na laptopu prijenose uživo, utakmica protiv Slovačke me oduševila! Za posljednju utakmicu bila sam malo razočarana igrom i rezultatom, no kad sam pročitala da je bila viroza među igračima, onda mi je razumljivo da je rezultat takav. No, nadoknadit ćemo mi to na Poljudu već na sljedećoj utakmici protiv Mađara, uz atmosferu na Poljudu i Torcidu ne možemo izgubiti - optimistična je Ivana.

Priznaje kako je i na Baliju nosila svoj brend CROkini.

- Zbog toga su mi svi prilazili i vikali 'Hrvatska', i da im je žao što nismo pobijedili na Svjetskom prvenstvu. Čak i Indonežani znaju za nas i naš uspjeh - priča nam.

U Hrvatsku se vraća za 10-ak dana, no prije toga će posjetiti frendicu u Francuskoj, a početkom iduće godine odlazi s ekipom na Tajland.

- Koliko god je Bali lijep, meni je najljepše putovanje bilo u Rusiji jer smo tamo ostvarili povijesni rezultat - zaključila je Ivana.

