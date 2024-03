Ivana Knoll: 'Bila sam preseksi za modne piste... Budite svoji!'

Najpoznatija hrvatska navijačica Ivana Knoll čestitala je Dan žena na svojem Instagramu te objavila fotke na kojima pozira u crnom asimetričnom kostimu. Zatim je svojim pratiteljima poslala i značajnu poruku kojom je istaknula kako bi svi u životu trebali biti svoji i autentični.

- Uvijek sam bila preseksi, previše zaobljena za modne piste, premršava za 'plus size', previše za modne agencije, no znate što? Tada su me svi ti časopisi diljem svijeta prepoznali kao najseksi nogometnu navijačicu - poručila je Knoll.

- Uvijek budite autentični i budite 'svoji' bez obzira na sve. Jer ono pravo je rijetko, a ono lažno je posvuda - dodala je i zaželjela svima sretan Dan žena.

Ivana Knoll nedavno je zaplivala i u glazbenim vodama te objavila svoj prvi set. Na YouTubeu je objavila snimku sebe kako 'miksa', i to s viklerima na glavi, dok su u pozadini bile mašine za pranje rublja.

- Moj prvi YouTube video je vani. Idite i poslušajte moj mini DJ set - napisala je Ivana uz prigodnu fotografiju sebe iza miksete.