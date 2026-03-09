Ivana Knoll: Odbila sam svakog frajera koji me htio kontrolirati i sve što bi mi uprljalo moral...

Najpoznatija hrvatska navijačica, a danas DJ-ica i poduzetnica, Ivana Knoll, iskoristila je Međunarodni dan žena kako bi sa svojih više od tri milijuna pratitelja podijelila snažnu poruku o svom putu do uspjeha. U emotivnoj objavi na Instagramu, prisjetila se svojih početaka, izazova s kojima se suočavala te odlučno poručila da je svoju karijeru izgradila potpuno samostalno, bez kompromisa i prečaca.

U nizu fotografija koje prikazuju njezin razvojni put, od viralne senzacije sa Svjetskog nogometnog prvenstva do nastupa za DJ pultom pred tisućama ljudi, Ivana je detaljno opisala svoju transformaciju. Njezina objava nije samo osvrt na prošlost, već i prkosan odgovor svima koji su sumnjali u nju.

- Ja sam Knolldoll, DJ i producentica koja je izgradila cijelu svoju karijeru potpuno sama. Od toga da sam bila viralna djevojka sa Svjetskog prvenstva do početka bavljenja DJ-ingom s dna. Naučila sam kako biti DJ, naučila sam kako producirati. Sama sam svoj agent, dogovaram vlastite nastupe. Sama sam svoj menadžer, potpisujem ugovore s izdavačkim kućama - napisala je Knoll.

Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

Nakon što je stekla svjetsku slavu tijekom Svjetskog prvenstva u Kataru 2022. godine, Ivana se posvetila svojoj strasti prema elektroničkoj glazbi. Pod umjetničkim imenom Knolldoll, nastupala je na velikim festivalima poput Ultra Europe i Glücksgefühle Festivala u Njemačkoj, a nedavno je objavila i live set "Kill The Vibe" snimljen u Dubaiju. Uskoro joj kreće i turneja po Sjedinjenim Američkim Državama koja uključuje nastupe u New Yorku, Philadelphiji i Nashvilleu.

Knoll se u objavi posebno osvrnula na predrasude s kojima se susretala zbog svog izgleda, ali i na iskušenja koja je odlučno odbila.

- A onima koji su mi govorili da nikada neću uspjeti zbog načina na koji izgledam, e pa, hvala vam, idioti. Upravo ću bukirati svoj najveći nastup ikad, a vi me gledajte kako sam sto posto autentična, živim svoj život iz snova, odijevam se kako želim i puštam glazbu koju želim - poručila je kritičarima.

- Odbila sam ponude od milijun dolara da otvorim OnlyFans, odbila sam svakog muškarca koji me htio kontrolirati i financirati, odbila sam sve prečice koje bi uprljale moj moral. Nisam ovdje da tražim ičije odobrenje. Ja odobravam samu sebe! - stoji u objavi.