Ivana Knoll plesala na Nivesin 'Odjebando': Totalni ljetni hit!

Ivana Knoll je prije godinu dana žarila i palila Rusijom, jer je bila najstrastvenija navijačica Hrvatske na Svjetskom prvenstvu, a vrlo brzo očarala je cijeli nogometni svijet. Sada je ponovno 'podigla prašinu' na internetu, nakon što je zaplesala na novu pjesmu Nives Celzijus (37) 'Odjebando'.

Na snimci Ivana leži s raspuštenom kosom, dok na sebi ima jednodijelni crni badić. Video je snimila u unutrašnjosti Istre, gdje trenutačno ljetuje s dečkom. Otkrila nam je i zašto je zaplesala baš na ovu pjesmu.

- Ovo je totalni ljetni hit! Najbolja Nivesina pjesma do sada, iako ne mogu osporiti činjenicu da su sve njezine pjesme super... Znate one pjesme koje vam lako uđu u uho i pjevušite ih cijele dane. 'Odjebando' je pun pogodak i vjerujem da će to biti njezin najveći hit do sada, jer ona je ipak 'alfa žena' - rekla nam je Ivana.

Prije nego je došla u Istru, 'brčkala' se u Dalmaciji, a ubrzo planira otići i na Kvarner.

