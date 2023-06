Ivana Knoll se u bikiniju javila u emisiju kod Piersa Morgana

Nakon što je privukla pozornost na tribinama tijekom Lige Nacija, Ivana Knoll (30) gostovala je u emisiji kod Piersa Morgana.

Ivana je za ovu prigodu odjenula svoju prepoznatljivu kombinaciju, kupaći kostim s kockicama. Upravo su njene fotografije na društvenim mrežama i oskudne odjevne kombinacije koje nosi na utakmicama bile glavna tema razgovora.

Foto: Youtube

Voditelj Piers spomenuo je kako Ivana nije sramežljiva te kako često pokazuje svoje tijelo na društvenim mrežama. Upitao ju je smatra li da je ponižavajuće što djevojke moraju nositi kupaće kostime na izborima za ljepotu.

Foto: Profimedia/Pool

- Ne mogu vjerovati da u 2023. još uvijek pričamo o ovome. Vlasnica sam linije za kupaće kostime. Kupaći kostimi su dio života, svaka baka, svaki djed, svi nose kupaće. Zašto se muškarce ne seksualizira kad nose kratke kupaće hlače? Potpuno je drugačije. Muškarci mogu poludjeti na djevojke koje su u potpunosti pokrivene, to ne mora biti samo bikini. Može reći: 'Ova djevojka je zgodna' iako je ona odjevena od glave do pete. Tako se ponašamo i dopuštamo muškarcima da se ponašaju prema nama - rekla je Ivana pa nastavila:

- Ako ja kažem: 'Boli me briga, nosit ću bikini i poštovat ćeš me', onda će me i poštovati. Cure koje dolaze na izbore za ljepotu moraju biti samopouzdane i ne bi trebale mariti za muške hormone. Ako je tako, ne bi trebala biti u natjecanju jer je sramežljiva.