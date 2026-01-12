Ivana Knoll se pohvalila "Rekla sam da": Ali nije ono što mislite

Najpoznatija hrvatska navijačica, influencerica i dj-ica, Ivana Knoll, ponovno je uspjela iznenaditi svojih nekoliko milijuna pratitelja na Instagramu. U objavi koja je isprva mnoge navela na krivi trag, Knoll je otkrila veliki korak u svojoj karijeri. Najavila je nastup na jednoj od najpoznatijih svjetskih pozornica, čime je ostvarila san mnogih glazbenika.

U kratkom videu, KnollDoll je iskoristila poznati format najave zaruka kako bi zaintrigirala javnost. Na početku snimke skriva lice rukom na kojem je prsten, a na dlanu je ispisana poruka "I said yes" (Rekla sam da). Međutim, uslijedio je preokret. Knoll je otkrila da je njezin "da" bio upućen poslovnoj ponudi života. Na drugom je dlanu napisala "MSG 17 Jan", što je skraćenica za Madison Square Garden i datum 17. siječnja.

Foto: Instagram/Ivana Knoll

"DA!!! Knolldoll u Madison Square Gardenu. 17. siječnja – neposredno prije glavnog izvođača", napisala je u opisu objave. U videu je s velikim osmijehom potvrdila da će nastupiti na lokaciji iz snova.

KnollDoll je kao DJ-ica već imala zapažene nastupe na velikim festivalima poput Ultra Europe.



