Obavijesti

Show

Komentari 2
VELIKI USPJEH

Ivana Knoll se pohvalila "Rekla sam da": Ali nije ono što mislite

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
Ivana Knoll se pohvalila "Rekla sam da": Ali nije ono što mislite
27
Foto: Instagram/Canva

Najpoznatija hrvatska navijačica, koja se posljednjih mjeseci sve ozbiljnije posvetila glazbi i DJ karijeri, otkrila je da je pred njom nastup na jednoj od najpoznatijih svjetskih pozornica

Admiral

Najpoznatija hrvatska navijačica, influencerica i dj-ica, Ivana Knoll, ponovno je uspjela iznenaditi svojih nekoliko milijuna pratitelja na Instagramu. U objavi koja je isprva mnoge navela na krivi trag, Knoll je otkrila veliki korak u svojoj karijeri. Najavila je nastup na jednoj od najpoznatijih svjetskih pozornica, čime je ostvarila san mnogih glazbenika.

U kratkom videu, KnollDoll je iskoristila poznati format najave zaruka kako bi zaintrigirala javnost. Na početku snimke skriva lice rukom na kojem je prsten, a na dlanu je ispisana poruka "I said yes" (Rekla sam da). Međutim, uslijedio je preokret. Knoll je otkrila da je njezin "da" bio upućen poslovnoj ponudi života. Na drugom je dlanu napisala "MSG 17 Jan", što je skraćenica za Madison Square Garden i datum 17. siječnja.

Foto: Instagram/Ivana Knoll

"DA!!! Knolldoll u Madison Square Gardenu. 17. siječnja – neposredno prije glavnog izvođača", napisala je u opisu objave. U videu je s velikim osmijehom potvrdila da će nastupiti na lokaciji iz snova.

KnollDoll je kao DJ-ica već imala zapažene nastupe na velikim festivalima poput Ultra Europe.

U DUBAIJU FOTO Kod Ivane Knoll radno je i u 2026. godini: Nosila prozirnu kombinaciju na prvom nastupu
FOTO Kod Ivane Knoll radno je i u 2026. godini: Nosila prozirnu kombinaciju na prvom nastupu


 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
HRT-ov reporter zamolio kolegu Meštrovića: 'Nemoj mi kvariti jutro spominjući Vučića...'
U 'DOBRO JUTRO, HRVATSKA'

HRT-ov reporter zamolio kolegu Meštrovića: 'Nemoj mi kvariti jutro spominjući Vučića...'

Prije par dana je jedna od tema u HRT-ovoj emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska' bilo i izvanredno stanje u Srbiji zbog vremenskih neprilika. Voditelj Davor Meštrović prenio je izjavu predsjednika Srbije...
FOTO Drugi Thompsonov nastup u Poreču: Pogledajte kakva je atmosfera na koncertu u Istri
OBJAVIO FOTOGRAFIJE

FOTO Drugi Thompsonov nastup u Poreču: Pogledajte kakva je atmosfera na koncertu u Istri

Glazbenik Marko Perković Thompson večeras ponovo nastupa u Poreču u dvorani Žatika. Prvi koncert bio je sinoć, a pjevač je sada na društvenim mrežama otkrio atmosferu i s drugog koncerta
Što će se događati u serijama i sapunicama u ponedjeljak?
DNEVNI PREGLED

Što će se događati u serijama i sapunicama u ponedjeljak?

Doznajte što vas očekuje ovog ponedjeljka 12. siječnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', 'Daleki grad', 'Tajne prošlosti', 'Cacau'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026