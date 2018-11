Ivana Mišerić ima novog dečka: Sretna sam i želim to podijeliti

"Da ima grob, došla bih mu, zapalila svijeću. I rekla bih mu: Sine, čekaj me. Živa ne mogu k tebi na nebo."

Pročitaj priče nestalih u Domovinskom ratu.

Radijska voditeljica Ivana Mišerić (33) službeno je objavila kako je prekinula zaruke i da je u novoj vezi sa Sandrom Murom, osnivačem hrvatsko-slovenskog start-upa 'Bellabeata'. Trenutno se zajedno odmaraju na Maldivima.

Foto: Instagram

- Mozgam kaj napisati na fotku. Nekaj duboko, smiješno, simpatično. Joj previše opcija. Sretna. Volim. Hoću podijeliti - napisala je Ivana uz njihovu zajedničku fotografiju.

Foto: Noname

Sandro je 'Bellabeat' pokrenuo s bivšom djevojkom Urškom Sršen i to dok je imao 25 godina. Nakon četiri godine veze, njihova ljubav je pukla i Mur je priznao da je zbog toga pao u depresiju.

[video: 1202117 / Ivana Mišerić i novi dečko Sandro Mur na Maldivima]

Mišerić je s bivšim dečkom Jurjem Hrvačićem (37) bila u vezi više od pet godina, a 2014. godine su se i zaručili. Prošle godine par je navodno bio i krizi te se sumnjalo da su prekinuli zaruke. Iako je Ivana tada tvrdila kako je 'pronašla idealnog muškarca za sebe', izgleda da su se stvari promijenile.

- Kad me zaprosio, moram priznati da sam se iznenadila. Ipak, vjenčanje nam nije prioritet, ali smo razmišljali kako bi bilo lijepo da se to dogodi ove godine. No nismo još ni počeli tražiti mjesto za vjenčanje pa mislim da ćemo pričekati barem do 2015.godine - izjavila je tada voditeljica i dodala da o djeci još nisu razmišljali.

Foto: Instagram

- Nisam spremna za dijete. Ako se dogodi, dobro. Ali nekako, kada me pitate gdje ću biti za deset godina, nije mi strana ideja da jednog dana odemo izvan zemlje. Možda s djetetom, a možda i bez njega - objasnila je Ivana. Kad je u jednom intervjuu prije nekoliko godina opisivala svog idealnog muškarca, rekla je da traži nekog tko ima dobre živce te 'da ima dovoljno samopouzdanja, ali ne previše'.

Foto: Instagram

- Bilo bi dobro da radi nešto u životu, da je duhovit i da izgleda dobro. Ono što mi je slatko, a želja je većine žena, da se uz partnera osjećam posebno, pa ne bi bilo naodmet da se pogodi takav uz kojeg ćeš se osjećati najbitnijom na svijetu - zaključila je tada Mišerić.