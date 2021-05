Radijska voditeljica Ivana Mišerić je 2017. godine u showu "Tvoje lice zvuči poznato" pokazala i svoje brojne druge skrivene talente. Zbog toga se zasluženo vratila u All stars sezonu showa koja je okupila osam najboljih dosadašnjih natjecatelja.

I sama se poželjela vratiti u show, no nije ni sanjala da će za to ponovno dobiti priliku. Poziv produkcije ju je zato jako obradovao, piše Dnevnik.hr.

- Ful sam se razveselila kad su me ponovno pozvali u show zato što, kad sam završila svoju sezonu prije tri godine, poželjela sam još jednom doživjeti to iskustvo, ali ne odmah, nego za nekoliko godina. No nisam mislila da bi se to stvarno moglo dogoditi. Tako da, kad su me nazvali, ja sam rekla: 'To!', bez razmišljanja. Nisam ni pitala ništa, odmah sam pristala - otkrila je Ivana.

U trećoj epizodi tako je imala dvojaku ulogu - bila je Pitbull i Kesha u isto vrijeme, što je oduševilo njene pratitelje.

'Odlična je!', 'Žiri joj je trebao dati bolje ocjene', 'Wow, svaka čast', samo su neki od komentara.

Ipak, dodala je kako joj je period paralelnog rada na radiju i sudjelovanja u showu jako naporan, ali da voli to što radi.

- Ovo su dva naporna mjeseca zato što neću staviti radio na čekanje nego ću paralelno nastaviti raditi, tako da će me to sigurno izmožditi i iscijediti, ali na kraju se ipak isplati i ovo je iskustvo koje ne bi propustila zbog cijele ekipe, energije, zbog same priče oko svega, transformacija. Osim samog tog procesa puno je možda čak bogatija ova priča iza, to naše druženje, zezancija u kostimu, šminki... Fakat je posebno - kaže Mišerić kojoj se obaveze nisu puno smanjile tijekom pandemije koronavirusa.

Ono što je posebno veseli u All stars sezoni showa su ostali natjecatelji.

- Super je ekipa ove godine, sve znam, sve volim, s nekima sam jako bliska. Baš je ekipa po mom guštu - priznala je.

- Imam feeling da smo tu kao nekakav čopor, nekakva čudna luda obitelj, a to nisam nikad iskusila. Ovo je baš neko luđaštvo koje mi paše - dodala je.

Anegdota iz sezone u kojoj je sudjelovala se baš i ne sjeća no na njih ju redovito podsjeti Dalibor Petko koji, kako kaže, inače pamti sve živo.

- Pamtim da je sve bilo intenzivno, da sam puno i plakala, puno sam se smijala - kaže Ivana kojoj je najteže bilo transformirati se u Scatmana Johna.

- Užasno mi je bilo teško naučiti tekst i ući u taj lik, imala sam lagani 'meltdown' pred taj nastup - prisjetila se.

Otkrila je i da se redovito bori s vokalima.

- Često me izdavao i glas jer ja nisam vokalist, ne pjevam, ali na radiju puno pričam. Tako da je to konstantna borba, baš idem po rubu, ali me čak to malo pali - priznala je Mišerić.

Otkako je sredinom prošle godine prekinula dugu vezu sa suosnivačem hrvatsko-slovenske tvrtke Bellabeat Sandrom Murom, u njenom privatnom životu, kaže, nema ničeg novog čime bi se htjela pohvaliti, no priznala je da joj trenutno odgovara biti sama.

- Jako je čudan ovaj period i mislim da je na neki način utjecao na sve nas i ostavio traga, ne možemo se družiti, ići gdje poželimo, tako da je taj psihološki element ostavio neku mini tjeskobu u meni, ali s druge strane mi čak ova izolacija i samoća trenutno odgovaraju - otkrila je i dodala da joj je za neke stvari izolacija dobra izlika.