Ivana priredila bogata jela u 'Večeri za 5', no strogi Marin dao joj je svega šest bodova

Ivana Mataija ugostila je protukandidate prvog dana ovotjedne 'Večere za 5'. Za svoju večeru dobila je 32 boda - Suzana i Leonela udijelile su joj devetke, a Ivan je zbog presuhog lungića dao osmicu. Svega šest bodova Ivani je dao Marin, kojem je u predjelu falio kopar, u glavnom jelu sol, a i meso mu je bilo tvrdo

Foto: RTL



Pripravu večere Ivana je započela desertom nazvanim 'Bonaca'. "Bonaca, tu bi mogla ići krema i banana", komentirala je Leonela. "Banana-split, sa šlagom, a može se napraviti i nekakav smoothie", dodao je Marin. Možda će biti čokolada i banana u kombinaciji. To bi moglo biti fino, zaključila je Suzana. Uskoro je Ivana otkrila da radi ledeni vjetar - jedan od najpopularnijih kolača u 'Večeri za 5'. Nakon deserta prihvatila se Ivana 'Grčkog neverina'.

Foto: RTL

Predjelo je intrigiralo ekipu. "Možda je to neko grčko tradicionalno jelo", otkrio je Marin. "Možda grčki sir i neki prilog usto", dodala je Suzana. Ivan se nadao jogurtu i banani. No, Ivana je spravila pohane paprike s tzatziki umakom. Za kraj, Ivana je spravila 'Lungomare'. "Ovo bi me vuklo na nekakvu ribu, školjke", komentirao je Marin. "Lungić, vjerojatno punjen s kiselim krastavcima i feta sirom", zaključio je, pak, Ivan. Domaćica je uskoro otkrila da će ekipi za glavno jelo poslužiti punjenog lungića s kuhanim krumpirom.

Foto: RTL



Nakon što je sva jela spravila, Ivana se okrenula pripremi dolaska gostiju na večeru. Za aperitiv je ekipi ponudila teranino s tartufima, travaricu, pelinkovac i domaću šljivovicu. "Ivana je bila posebna, izgleda kao glumica", komentirao je domaćicu Marin. "Probala sam travaricu, nisam je nikad pila, ali bila je odlična, neka me toplina prošla, odlično", dodala je Suzana.

Foto: RTL



Uslijedilo je predjelo koje je prvo stiglo pred ekipu. "Predjelo mi je izgledalo dosta jednostavno, falila je možda još koja sitnica u dekoraciji. Bilo je jako dobro, paprika se slaže sa sirom", otkrila je Leonela. "Ivana je vodila glavnu riječ za stolom, odlična domaćica", komentirao je Ivan, pak, domaćicu. "Umak me se i nije dojmio, punjena paprika odlična", zaključio je.

Stigao je uskoro lungić. "Glavno jelo je bilo lijepo servirano, domaćica se potrudila", komentirala je Suzana. "Možda malo preobilno", dodala je Leonela. "Soli je falilo sigurno, meso je bilo tvrđe nego je trebalo. Lungić je trebalo možda rezati na manje šnite", zaključio je Marin. "Lungić je bio suh i neslan", složio se i Ivan.

Foto: RTL



Ledeni vjetar posljednje je jelo koje je stiglo pred ekipu. "Fantastičan mi je bio izgled deserta", komentirala je Suzana. "Nikad nisam jela ledeni vjetar u čaši", dodala je Leonela. "Okus deserta mi je bio dobar, slatko, što i volim", zaključio je Ivan. Za kraj je ekipi udijelila prigodne poklone, a potom je uslijedilo i iznenađenje - Suzi i Tea su s ekipom izrađivale svijeće. "Volio bih da je bila glazba", komentirao je Ivan.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte na RTL-u od 17.50 sati i platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!