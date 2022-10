Ivani pozlilo tijekom opasnog treninga: 'Ma ovo je pakleno'

Baš me glava jako boli. Jako je vruće i to me ometa jako, kazala je Ivana. Natjecateljici Života na vagi pozlilo je tijekom napornog treninga, a morala je čak intervenirati i liječnica.

Kandidati su utorak imali veliki izazov u kojem su se natjecala po četiri člana iz svakoga tima. Morali su držati košare u svojim bojama i paziti da ne padnu na tlo dok su ih članovi suparničkog tima punili cjepanicama.

Trener Edin Mehmedović (39) ispričao je ranije da bi kandidatima moglo biti loše zbog ovog izazova.

- Ovo je pakleno danas. Vrlo lako je moguće da dođe do slabosti, pada tlaka, pogotovo u ovim okolnostima - rekao je.

Ivana je liječnici objasnila kako joj nije loše zbog treninga, već zbog sunca.

- Baš mi se zbog sunca vrti u glavi. Onda glad i žmirim, pa mi se još više vrti u glavi - objasnila je

Edo je pak kazao da se treba oporaviti pa nastaviti s treningom jer je jasan cilj.

- Idemo se sad dobiti, doći k sebi i nastaviti s treningom, jer znamo zašto se borimo - rekao je.

Nakon 'opakog' treninga crveni su bili jako umorni i emotivno iscrpljeni pa ih je Edo zamolio da mu iskreno kažu sve što misle. Štefica je kroz suze rekla kako ne može vjerovati da danas nisu ništa dobro napravili i da ih on nikad ne diže nego samo spušta. Mehmedović je bio sretan što je sve izbacila iz sebe te su se naposljetku zagrlili.

- Prvi put sam reagirala kao danas, ali nakupilo se - zaključila je Štefica, a Edo joj je objasnio kako je i to jedan od način otpuštanja stresa.

