Ivanka oštro po siromašnima: 'Ne zanimaju me njihove priče'

Lysandra Ohrstrom bila je najbolja prijateljica Ivanke Trump, u vrijeme dok su obje išle u školu. Iako je, kako kaže, svjesna da će je okarakterizirati kao licemjernu, odlučila je sa svima podijeliti kakva je Ivanka zaista

<p>Donaldova kći <strong>Ivanka Trump</strong> (39) po mnogima je najsličnija svojem ocu, pa možda i ne čudi nedostatak bilo kakve empatije, koji kroz život pokazuje. U tekstu koji je objavio <a href="https://www.vanityfair.com/news/2020/11/ivanka-trump-was-my-best-friend-now-shes-maga-royalty">Vanity Fair</a>, novinarka <strong>Lysandra Ohrstrom</strong>, koja je bila djeveruša na Ivankinom vjenčanju i svojedobno njezina najbolja prijateljica, opisala je kako je Trumpova kći oduvijek bila opsjednuta vlastitim statusom, a krivce je u pravilu pronalazila u drugima.</p><p>- Imala je očev radar za status, novac i moć, kao i taj Donaldov instinkt da 'baci druge pod autobus' ako će tako spasiti samu sebe - kazala je Ohrstrom.</p><p>Prisjetila se i anegdote kada su ona i Ivanka bile u dvadesetima, a novinarka i prijateljica preporučila je Ivanki da pročita knjigu <strong>Richarda Russoa</strong>, 'Carski slapovi', koja je dobila Pulitzerovu nagradu. Riječ je o proslavljenom književnom djelu, o likovima iz radničke klase u gradiću Maineu, no Ivanka je pobjesnila na Ohrstrom.</p><p>- Zašto si mi to preporučila? Ne želim čitati o je*enim siromasima. Za koji dio točno misliš da bi mi tu mogao biti zanimljiv? - pitala ju je Ivanka, a novinarka koja je napisala priču o odrastanju s Ivankom pojasnila je kako je to odlučila učiniti kako bi pokazala njezino pravo lice, svjesna da će je mnogi proglasiti licemjernom.</p><p>Lysandra i Ivanka bile su školske prijateljice, no posljednjih desetak godina zahladile su odnos i nisu u kontaktu. Za Donalda je napisala kako joj nikad nije upamtio ime prilikom posjeta, ali je uvijek primijetio ako bi se udebljala, smršavila, našminkala se. Piše i kako je Donald bio opsjednut Ivankom i time da svi znaju kako je baš ona najljepša i najpopularnija djevojka u školi.</p>