Ivanu Knoll istaknutog dekoltea crnogorski policajac ispratio s aerodroma: 'Bilo mi je drago'

Možda Knoll nije znala gdje je izlaz ili je nekome bilo do razgovora, no crnogorski policajac je ispratio navijačicu do izlaza aerodroma, a tamo su je dočekali, kako kaže Ivana, njezini 'ludi prijatelji'

Bye, Bye, Mykonos. Vidimo se za 10 dana, pozdravila se s grčkim otokom Ivana Knoll (31). POGLEDAJTE VIDEO: Vatrena navijačica i dalje bira toplije krajeve, ali malo sjevernije. Foto: Instagram Njezin novi ljetni dom je Crna Gora, a doček je bio baš po njezinom guštu. Ne znamo zašto, možda Knoll nije znala gdje je izlaz ili je nekome bilo do razgovora, no crnogorski policajac je ispratio navijačicu do izlaza aerodroma, a tamo su je dočekali, kako kaže Ivana, njezini 'ludi prijatelji' Foto: Instagram - Dobro došla Knoll Doll - pisalo je na natpisu koji su držali. Knoll, obučena ležerno, ali s istaknutim dekolteom, osmijeh nije mogla skinuti s lica kad ih je ugledala. Foto: Instagram - Bilo mi je drago. Ciao, ciao - pozdravila se kratko s crnogorskim policajcem i s dvije ručne prtljage i jednim koferom potrčala prema prijateljima. Foto: Instagram Navijačica je ranije izrazila želju za boravkom u regiji. Posebice jer joj nedostaje glazba koja prevladava u današnjim regionalnim klubovima.