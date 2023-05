Ivica Bubalo o Eurosongu: Let 3 je obični politički projekt, a da smo opet poslali Doris pomeli bi

Let 3 je u utorak u prvoj polufinalnoj večeri sjajnim nastupom s pjesmom 'Mama ŠČ!' izborio finale Eurosonga u Liverpoolu. Nastupe je za Dalmatinski portal komentirao estradni menadžer Ivica Bubalo.

- Baš sam totalno razočaran Eurovizijom. Nametnuta su pravila što gore - to bolje. Siguran sam da smo poslali staru pjesmu ‘Marija Magdalena‘ u novoj obradi koja je izašla jučer u izvedbi Tončija Huljića i Doris Dragović da bi pomela baš sve - poručio je Bubalo i dodao pozitivni komentar.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Moram pohvaliti scenografiju, baš je svjetski, ali bilo bi puno bolje da su takve pjesme - zaključio je.

Njegov favorit je Loreen iz Švedske koja je inače najveći favorit za pobjedu. Publika je od početka pjevala ‘Tattoo‘ s njom u glas, a pjevačica iza sebe ima jednu pobjedu na Eurosongu s pjesmom 'Euphoria' iz 2012. godine.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Cura iz Švedske mi je super. Mislim da bi mogla pobijediti, a odličan mi je i mladi finski reper Käärijä s pjesmom ‘Cha Cha Cha‘ koju je izveo - otkrio je splitski menadžer i dodao tko mu nije favorit.

Foto: PHIL NOBLE

- Tko je najgori? Pa svih 13 preostalih - rekao je i komentirao i naše predstavnike.

- Za Let 3 nisam promijenio ni malo mišljenje. Mogu biti najatraktivniji pa i da su skinuli gaćice, ali mi koji imamo i pjesme i pjevače puno bolje nego većina na Euroviziji, nismo to. Let 3 samo sramote Hrvatsku - objasnio je dalje.

- Mi jesmo mala država, ali mi imamo Huljiće, Gibonnija, Ninčevića, Tutića, Rusa i svaki od njih napiše bolju pjesmu nego 90 posto Eurovizije. Oni su obični politički projekt - zaključio je Bubalo.

Foto: HRT

Inače, osim Hrvatske, iz prve polufinalne večeri dalje su prošli Moldavija, Švicarska, Finska, Češka, Izrael. Portugal, Švedska, Srbija i Norveška.

Foto: HRT

