Ivica iz Života na vagi završio u bolnici: 'Hitna me odvela...'

Bivši sudionik emisije Život na vagi Ivica Burjan proživljava teško razdoblje nakon što je zbog jakih bolova u leđima završio u bolnici. O svemu je otvoreno progovorio za RTL te otkrio kako se trenutačno osjeća i kako izgleda njegov život nakon završetka showa.

Govoreći o navikama nakon izlaska iz emisije, Ivica ističe da i dalje pazi na prehranu. Kako kaže, “što se tiče vremena nakon finala, naravno da pazimo na prehranu jer bio bih lud i glup kad bi se opustio i vratio na staro”, ali priznaje da si ponekad dopuste i male užitke. “Naravno da si nekada priuštimo otići na pizzu ili kolač, ali nitko od nas ne pretjeruje.”

Zbog zdravstvenih problema trenutačno je morao pauzirati s treninzima.

- Što se tiče teretane, trenutačno ne treniram zbog bolova u leđima - rekao je Ivica, otkrivši da se situacija pogoršala prije nekoliko dana.

- Prije nekoliko dana su me leđa toliko uhvatila da me je Hitna pomoć odvela u bolnicu - ispričao je, dodavši kako je stanje sada ipak nešto bolje. “Ali sada se situacija popravlja.”

Ivica je otkrio da je krenuo s terapijama te da se nada što skorijem povratku fizičkoj aktivnosti. “Idem na terapije i nadam se brzom povratku u teretanu jer mi iskreno nedostaje treniranje”, rekao je te priznao koliko mu vježbanje znači. “Malo čudno zvuči, ali to je kao neka vrsta ovisnosti.”

Foto: Instagram

Unatoč svemu, blagdane planira provesti u mirnom i obiteljskom okruženju.

- Božić ćemo provesti u svom domu u krugu obitelji - otkrio je Ivica, dok za Novu godinu imaju posebne planove. “Što se tiče Nove godine, unajmili smo kuću za odmor i otići ćemo na jedan lijepi doček s djecom.”

Govoreći o budućnosti, Ivica ne skriva svoje želje i ciljeve.

- U novoj godini želim najviše zdravlja za svoju obitelj i sebe i da iduće godine padnem barem ispod 140 kilograma - aključio je.