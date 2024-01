Ivica Kostelić nakon nastupa u Austriji: 'Izmotavao sam se, a onda sam odlučio uzeti gitaru'

Iako se prije sedam godina oprostio od svoje najveće strasti, skijanja, gitaru još ne planira ispustiti iz ruku. Naš najbolji skijaš svih vremena, Ivica Kostelić (44), u srijedu je nakon godinu dana pauze, nastupio sa svojim skijaškim bendom Masters of Disaster u jednom austrijskom hotelu u Kitzbühelu.

- Ovo je bio treći put da smo nastupili na eventu 'Kitz Legends Night', koji okuplja ljude iz skijaške industrije i održava se uoči Hahnenkamm vikenda. To je dosta ambiciozan događaj koji okuplja skijaške legende - rekao nam je Kostelić i dodaje da je vrhunac događaja dodjela Inspiration Awardsa, koje uručuju ljudima čiji su utjecaj i inspiracija pridonijeli skijaškoj industriji.

Foto: Privatni album/Facebook

Zasvirali velike rock hitove

Kostelić je s bendom Masters of Disaster prvi put svirao na finalu Svjetskog skijaškoga kupa u Lenzerheideu 2013. godine.

- Ne sviramo baš često, ali sviramo ponekad svjetske kupove, svjetska prvenstva. I ovako, kad se dogodi skijaški događaj ili neki skijaš nešto organizira - govori nam Kostelić.

Sudeći prema snimkama koje su kružile društvenim mrežama, publika se dobro zabavila uz njihove izvedbe svjetski poznatih hitova.

- Mi smo skijaški bend i uglavnom sviramo rock. Od 'Proud Mary' do Rolling Stonesa, Beatlesa, AC/DC-a, pa čak i Rage Against the Machine. Nekakvih 20-30 rock stvari...

Foto: Privatni album/Facebook

Komentari pratitelja su pozitivni, a pišu da im je "drago vidjeti bend ponovno na okupu". Iako stvaraju dobru atmosferu, Ivica s Masters of Disaster ipak neće imati tipične gaže.

- Nismo profesionalni glazbenici, odazivamo se samo na ono gdje nam se čini da ćemo se dobro zabaviti - iskreno kaže Kostelić.

Zahvalan je djedu

Prisjetio se trenutka u kojem je prvi put uzeo gitaru u ruke, koja je bila dar pokojnog djeda.

Foto: Privatni album/Facebook

- Djed Leon, kojeg sam jako volio, darovao mi je prvu gitaru kad sam imao 13 godina i ja sam je izbjegavao svirati. Nije mi bilo privlačno, pa sam se izmotavao da mi nije zgodno nositi je na skijanje. Ali na dan kad je umro odlučio sam uzeti gitaru i naučiti svirati. To je njegova ostavština i to mi je bila jedna od najboljih odluka u životu - rekao nam je naš umirovljeni skijaš.

Osim što zasvira i zapjeva, nekoć je pisao pjesme, ali kaže da više nema takvih želja.

- Suautor sam pjesme 'Brzi vlak', ali inače ne pišem pjesme. Nisam neki tip koji bi pisao pjesme - zaključio je Kostelić.