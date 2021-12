Bivši hrvatski skijaš i strastveni avanturist Ivica Kostelić (42) na društvenim mrežama podijelio je rijetku obiteljsku fotografiju s blizankama Katom i Janom (1).

POGLEDAJTE VIDEO:

Ugodnu šetnju sunčanim danom zaključio je fotografijom s leđa u kojoj ponosni tata drži djevojčice za ruke dok prelaze most i kratko poručio: "Osjećam se blagoslovljeno".

Oduševljeni obožavatelji ubrzo su 'ispunili' fotografiju komplimentima i pohvalama tati, ali i djevojčicama.

- To Ivica. Dobrota tvoja i bogatstvo, tvoja djeca - napisao je razgaljeni pratitelj.

Ivica i supruga Elin u sretnom su braku od 2014. a osim blizanka imaju i sinove Ivana (6) i Leona (4).

- Uvijek sam htio imati puno djece jer je to ono najvrednije što iza nas ostaje. Nema ništa ljepše od podizanja novog života jer kao roditelj imate priliku stvarati jedan novi svijet. Htjeli smo imati još djece pa je trudnoća bila planirana, no to je za nas bilo doista veliko iznenađenje. Tim više što sa suprugine strane, a kažu da blizanci dolaze po ženinoj genetskoj liniji, blizanaca nije bilo. Barem koliko ona zna. Među Kostelićima ih je bilo – ispričao je svojevremeno u razgovoru za Večernji list Ivica.