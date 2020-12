U novoj epizodi kviza 'Tko želi biti milijunaš?', voditelj Tarik Filipović (48) predstavio je kandidate koji se nadaju da će imati prilike sjesti nasuprot Tarika i zaigrati. To su: Nikola Bišćan iz Donjeg Miholjca, Marijan Komesarović iz Zagreba, Ivica Žuro iz Splita te Gordana Gregurić Miočić iz Zagreba.

Najbrži prst imao je Ivica Žuro (44). Kako je ispričao, diplomirani je ekonomist, radi u banci, ima dvoje djece, a s njime u studiju bila je supruga Mirela. Prvog džokera iskoristio je na sedmom pitanju i zamolio znalce da mu pomognu.

Na pitanje 'Čija se državna himna zove 'Europa'?' Ivica je u startu eliminirao crnogorsku i slovensku, ali se dvoumio između sjevernomakedonske i kosovske. Tarik ga je pokušao navesti na pravi put kako ne bi trošio džokera na 'niskim' iznosima, ali Ivica je bio odlučan. Znalci su mu rekli da je točan odgovor B, odnosno kosovska, što je bilo točno te je Splićanin nastavio dalje s igrom.

Džoker 'zovi', a onda i džokera 'pola-pola' iskoristio je na pitanju za 32.000 kuna. Točan odgovor bio je Amerikanac i Francuz.

Odustao je na pitanju 'Na koji se prirodni satelit 2005. uspješno spustila svemirska letjelica?' i tako kući ponio 64.000 kuna. Točan odgovor bio je 'Titan'.

Idući je na stolicu sjeo Marijan Komesarović (50), inženjer kemije. Bez problema je došao do sedmog pitanja, a onda je iskoristio džoker 'zovi'. Nije znao kako se zove knjiga Zlatka Galla o biografiji Arsena Dedića. Točan odgovor bio je 'Čovjek kao on'.

Muke mu je zadavalo i pitanje 'Što se pjevalo prije 're' prije nego što je 'do' postalo 'do'. Na tom je pitanju iskoristio džokera 'pola-pola' pa je dobio odgovore 'it' i 'ut'. Odustao je i kući odnio 16.000 kuna, a onda ga je Tarik upitao što bi ponudio kao odgovor. Rekao je 'ut', što je bio točan odgovor, ali ne žali što je odustao jer zaista nije znao, rekao je.