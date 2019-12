Ivica pokazao svoje mališane na skijalištu: 'Budući prvaci'

Više profesionalno ne skija, ali adrenalina i slaloma, bar dok na oku drži svoje mališane, ne manjka. Ivica Kostelić (39) već dugo nije pokazao dvojicu živahnih sinova, a sada je sa svojim pratiteljima na društvenoj mreži podijelio fotografiju dok guštaju u talijanskom skijalištu.

Ivana (5) i Leona (3) odveo je u skijalište u srcu Dolomita, Alta Badia. Zadnji put je svoje sinčiće pokazao u listopadu kad ih je u austrijskom Söldenu odveo na skijašku stazu.

- Ako niste primijetili, Leon vam na fotografiji pokazuje mišiće - napisao je Ivica u opis fotografije. Njegovi pratitelji pohvalili su njegove mališane i ostavili mnoštvo komentara.

'Budući prvaci', 'Dečki su super', 'Preslatki su', 'Bravo Ivek, odmah u vatru' - neki su od komentara.

Ivica će u ožujku postati otac dviju djevojčica blizanki, a kaže kako je kao otac već sad jako popustljiv. Sretan je jer velika je obitelj uvijek bila njegov san.

- Čudno je, samo to mogu reći. Znaš kako kažu, očevi su uvijek slabi na kćeri, već me sinovi vrte oko malog prsta, kamoli kćeri. Puno sam popustljiviji nego što sam mislio da ću biti. Nedavno je starijem ispao zub i došla je zubić vila, mi smo mu ostavili 50 kuna ispod jastuka. On se prvo probudio u pet ujutro da vidi što mu je donijela zubić vila i on je bio toliko veseo kao da je dobio pet milijuna kuna. I on je sad siguran da će on s tim novcem sam sebi kupiti auto. To kad vidite tu se rastapate - ispričao je Ivica za InMagazin, priznajući kako se raduje što će se njegova obitelj povećati.

