Ivica poslao Amru kući, a njoj se to svidjelo: Nisam bila pri sebi, pitala sam se što se tu događa

Farmer Ivica u prošloj epizodi showa 'Ljubav je na selu' morao je odlučiti koju će damu sa svog imanja poslati kući. Iako je Ivana priznala da je Ivicu molila da ide kući, ipak je odlučio da ona ostaje. Treću ružu dao je Klari, a zaključio je da je za Amru show gotov.

- Ja bih se pozdravila s tobom. Bilo mi je drago što sam bila na tvojoj farmi. Doživjela sam što sam doživjela, nadam se da mi se takve stvari u životu neće dogoditi - rekla je Amra Ivici pa nastavila:

- Nisam bila pri sebi što se tu sve događa. I onda sam na kraju shvatila da je to sve jedna savršena trojka.

Foto: RTL

Sve je prokomentirala i Klara.

- Znala sam da idem dalje jer mi je Ivica davao pažnju i jer sam zbog njega došla iz Njemačke. Ne bi bilo fer da me poslao kući - zaključila je.

Foto: RTL

Amra je i ranije kritizirala Ivicu. Naljutio ju je jer je jednom rekao da je spavala s njim.

- Nisam sudjelovala u intimnim odnosima s Ivicom. Ako mi se netko sviđa, prići ću mu na prvu. Ako vidim da nema stav i vrijednosti, ja se povlačim. I u slučaju da je zauzet. A to što se plaši Ilone, Ivane, ne znam zašto. Ne ponaša se kao domaćin od početka. Doveo je odmah prijatelje, a nismo mi njima došle. Ne treba mi stres zbog njega. Drugi muškarci bi imali više poštovanja prema ženi s kojom provode dragocjeno vrijeme - rekla je Amra za RTL.hr.

Priznala je da ju je Ivica razočarao.

- On uvijek spašava svoje du*e, ne gleda pravdu. Ne znam odakle mu takav strah - objasnila je kandidatkinja.

Foto: rtl

Otkrila je da je Ivica htio biti s njom.

- On se meni izjasnio da bi spavao sa mnom u mojoj sobi. Ja sam to odbila. On je otišao k Iloni u sobu. Ne znam što se točno događalo, što je imao s Ilonom, Ivanom ili Klarom. Pričao je da je sa mnom, a kao u vezi da je s Ilonom od početka. Neću se boriti za njega zbog toga. Htjela sam da Ilona čuje da laže i tako je i bilo. Da bi spavao sa mnom, treba imati dobro tijelo, neke kvalitete, treba to nekako zaslužiti. Nisam ničija igračka. Mogu se ja igrati s njim, ali ne želim - zaključila je Amra.

Foto: rtl