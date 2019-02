Ivica Propadalo: Izradu statue za Doru dogovorio sam u birtiji

Ivica Propadalo (68) izradu statue za Doru dogovorio je, kaže, u birtiji. Jednog od najistaknutijih likovnih umjetnika suvremenog izričaja kod nas pitali smo kako je postao otac Dore.

Kolika je važnost povratka Dore u Opatiju i uopće samog načina izbora pjesme za Eurosong?

Kao glazbenik mogu reći kako je demokratski da cijela nacija bira onoga tko će nas predstavljati na Eurosongu, a ne da samo odlučimo da će nas predstavljati Đuro ili Pero. I televizija ovako dobiva još jednu emisiju. Drago mi je i što se vratila moja statua.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Da je ‘Dora’ kojim slučajem bila ‘Tonka’, kao što se razmišljalo, bi li se vaša ideja statue razlikovala?

Sve važne stvari koje sam radio u životu, uspio sam napraviti u birtijama ili restoranima, pa tako i Porin i Doru. Ksenija Urličić htjela je da statua izgleda kao kugla, svijet, u kojem je istaknuta Hrvatska. Rekla mi je da mora biti gotova do sutradan ujutro. Ja sam rekao: ‘Pa noć je duga’ i na putu do doma razmišljao što je to upečatljivo za Hrvatsku. Uzeo sam pašku čipku i osmislio krunu. Prve godine nismo stigli napraviti staklenu pa smo napravili metalnu krunu.

Foto: Ognjen Karabegovic/HaloPix/PIXSELL

Nikad niste željeli raditi preinake?

Promijenila se tehnologija stakla. Europska unija zabranila je, primjerice, da u staklu bude olova. Ove godine, sad to kažem ekskluzivno, imamo skulpturu s platinom i zlatom. Kalup je skupa stvar i on se ne mijenja. Pa i Oscar je uvijek isti.

Foto: Facebook/RNK Sladorana

Je li, zbog promijene tehnologije, proizvodnja ‘Dore’ danas drukčija?

Generalno se ne mijenja ništa. Radi se o odljevu koji se ručno dorađuje, svaki je unikat jer prođe kroz desetke ruku dok se ne dobije konačni proizvod.

Koliko Vam je činjenica da ste ‘otac Dore’ kasnije pomogla u životu?

Sad, nakon nekih 25 godina, gledam kako su ljudi imali hrabrosti baš meni dati da radim toliko značajne skulpture, jer ja uopće nisam kipar; završio sam elektrotehniku. Valjda je Bogom dano da mi hobi postane posao. Dora mi otvorila skoro sva vrata.

Foto: Anto Magzan/Pixsell

Može li se Dora, i je li se ikada, razbila?

Naravno. Kad padne, jako dobro grune. itko još nije prijavio da mu se razbila, za razliku od Večernjakove ruže.