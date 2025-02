Ivica Propadalo o Thompsonu i Remi: Kao autora statue Porina vrijeđa me taj poziv na bojkot!

Rasprave oko Porina se nastavljaju. Nakon što je pjevačica Elementala, Mirela Priselac Remi, pozvala na bojkot glasovanja zbog nominacije Marka Perkovića Thompsona, reagirao je i Ivica Propadalo, autor statue Porina.

Propadalo se javio u komentaru ispod objave glazbenika Jakše Jordesa, koji je kritizirao Remi zbog njezinog stava.

Varaždin: Elemental rasplesao špancirere na Starom gradu | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Lijepo napisano, drugar. I mene kao glasača i autora statue Porina vrijeđa taj poziv na bojkot... - napisao je Propadalo.

Jordes je istaknuo kako publika odlučuje o hitovima, a ne pojedinci.

- Stvarno mi ideš na k... (mislim uistinu na onu stvar) naravno i to apsolutno jako virtualno ne fizički. Ma odakle ti pravo biti moralist u ovoj državi?! Vrijednost imaš i poštujem te. Al nikad te nisam čuo da si digla glas protiv cajke zbog njihovog oskrvljivanja i zatupljivanja mladih i naše kulture. To te ne smeta?! (ja ovdje ne pričam da mrzim Srbe jer ih ne mrzim i puno sam ih pomogao u životu) Ako čovjek ima hit onda ima hit, to ne odlučujemo ni ti ni ja, već publika - napisao je između ostalog.

Podsjetimo, objavljeno je kojih 20 pjesama je ušlo u utrku za nominaciju za nagradu Porin u kategoriji Pjesma godine. Među njima je i Thompsonova pjesma koju je objavio sredinom prošle godine. Glasanje za tih 20 pjesama traje do 9. veljače, a svečano proglašenje onih koje su nominirane za Pjesmu godine bit će 12. veljače.

Thompson nastupio na splitskoj rivi povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti | Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL/

Mirela Priselac Remi otkrila je da će bojkotirati glasanje zbog Thompsonove nominacije i pozvala kolege da učine isto.

- Iščekujem reakciju odbora Porina, a ove godine definitivno bojkotiram glasanje (i pozivam druge kolege da učine isto) ako se ispostavi da se popis nominiranih neće revidirati. Muzika nisu samo tra-la-la notice jer muziku stvaraju ljudi koji iza toga stoje svojim imenom i prezimenom. I djelima. I ne, ne može se odvojiti lik od djela - poručila je za IN magazin.