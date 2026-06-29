Ivica Skoko napravio haljinu inspiriranu zastavom Crne Gore

Poznati hrvatski dizajner Ivica Skoko podijelio je na svom Instagram profilu fotografiju jedne od svojih spektakularnih kreacija, nastale za regionalnu modnu manifestaciju u Crnoj Gori, a objava je poslužila i kao emotivna zahvala cijelom timu koji stoji iza uspješnog projekta. Fotografija prikazuje Crnogorku u raskošnoj crvenoj haljini s dramatičnim, skulpturalnim ovratnikom i zlatnim detaljima, koja je inspirirana zastavom Crne Gore. Revija je održana u Dvorcu Petrovića na Kruševcu u Podgorici.

Kreacija je dio kolekcije predstavljene na manifestaciji "Modni mostovi Balkana", događaju koji okuplja istaknute dizajnere iz šest zemalja regije s ciljem jačanja suradnje i pozicioniranja Balkana kao relevantne modne točke na europskoj karti. Ove godine događaj je imao poseban značaj jer se održavao u sklopu proslave 20. obljetnice neovisnosti Crne Gore, a Skoko je bio prvi dizajner koji je predstavljao Hrvatsku na ovoj smotri. Upravo je upečatljiva crveno-zlatna haljina s fotografije bila Skokin hommage crnogorskoj zastavi, kreiran posebno za tu prigodu. Njegova cjelokupna kolekcija nosila je poruku nade, istražujući temu unutarnje borbe između tame i svjetla, gdje crna boja simbolizira prepreke, a svjetliji tonovi nove početke.

Olivera Milačić, vlasnica agencije Media Consulting koja je organizator događaja, rekla je u uvodnom obraćanju da "nije važno to koliko dolazite iz male zemlje, već koliko veliko srce imate za ono što stvarate".

Foto: Bert Berishaj

"Dok Crna Gora slavi 20 godina od obnove nezavisnosti, nisam željela samo modni događaj, željela sam emociju. Željela sam da region ponovo diše kao jedno, makar na jednu noć. Da se podsjetimo koliko nas glazbe, umjetnosti, uspomena, talenata i ljubavi i dalje spaja. Uživajte u noći koja slavi modu, zajedništvo i snove koji su nekada djelovali nemoguće", istakla je u svom govoru Milačić.

Crnogorska dizajnerica Nataša Pejović otvorila je reviju, a posjetitelji su, između ostalog, mogli vidjeti i kreacije Adnana Hajrulahovića Haada iz BiH, dizajnera iz Sjeverne Makedonije Nikole Petrovskog.

*uz korištenje AI-ja

