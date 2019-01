Ivo se šalio u Ponosu Hrvatske: 'Samo nemojte da vam pjevam'

'Čovjek je čovjeku čovjek, poštenje i dobrota', stihovi su koje je skladatelj i tekstopisac Zrinko Tutić (63) u Himni Ponosa 2016. godine namijenio za Ivu Gregurevića. Smireno, snažnim sugestivnim glasom veliki Ivo izgovorio je te stihove uvodeći slušatelje u svijet domaćih heroja koji su plemenitim djelima obilježili svakodnevicu.

Ponos Hrvatske je godišnja nagrada za humanost, hrabrost, poštenje i dobrotu koju istoimena udruga dodjeljuje dobitnicima, a koncept je osmislio dnevni list 24sata.

- Svake godine pratim priče dobitnika - kratko je komentirao Gregurević dolazeći u studio 24sata na snimanje spota.

Rado se odazvao, rekao je tada, jer smatra da su naši dobitnici činili velika i plemenita djela. Stigao je u redakciju baš u trenutku kad su djelatnici otvarali božićne darove svojih kolega.

Val oduševljenja i spontani pljesak prolomio se redakcijom, a veliki glumac smješkao se i sam iznenađen dobrodošlicom koju je doživio.

- Sad ćemo mi ovo brzo odraditi. Gdje vam je kamera? - rekao je ušavši u studio. Nakon kratkog dogovora sa snimateljem bez problema je izgovorio svoje stihove i potom otišao dalje za poslom. Požalio se kako je noć prije radio do kasnih sati pa nije u najboljoj formi, no zbog dobitnika nagrade Ponos Hrvatske nije mu bilo teško doći snimiti spot za njih.

Skladatelj Tutić ožalošćen je zbog gubitka kolege s kojim je surađivao.

- On i ja se znamo još od filma 'Kad mrtvi zapjevaju' za što smo obojica dobili Zlatne arene. Kada sam ga nazvao da pjeva u Himni Ponosa prvo što mi je rekao bilo je: 'Zrinko, pa gdje ću ja pjevat. Nemoj samo da pjevam!' A onda sam mu objasnio da je riječ o stihovima koje mora samo izgovoriti. Tad se složio i pristao je, odmah je sjajno reagirao jer je znao o čemu je riječ. 'Pa to je Ponos Hrvatske' - rekao mi je i bez problema smo odradili snimanje i sve. Kad sam čuo da je umro, ostao sam u potpunom šoku. Još ne vjerujem da je to moguće. Nisam znao je li bolovao od čega i tek ću danas čuti što je zapravo bilo. Veliki gubitak za sve nas - kazao nam je Tutić.

