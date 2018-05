Prije finala iz kuće su 'izletjeli' stanari Tomislav, Marin i Bojan

U Big Brother kući su nakon 98 dana izolacije ostali Ana Marković (27), Alena Anezi Nezirević (31), Lucija Stojak (23), Antonio Benčak (21), Marin Novaković (23), Antonio Orky Orač (26), Bojan Mrđenović (35) i Tomislav Roso (23). Netko od osmero kandidata neće dočekati finale showa koje je u nedjelju u 20 sati, a tome će odlučiti gledatelji svojim glasovima.

Antonija Blaće (38) javila se stanarima koji su se požalili da ju ne čuju zbog kiše. Finalisti su morali na početku izvesti pjesmu 'Tajne i laži' o boravku u BB kući koju su zajedno pripremali cijeli tjedan, a napisao ju je bivši stanar Nikola Sedlar Bogo (24). On je napustio show prošlog tjedna.

- Očito su dosta talentirani. Možda od ovoga krene glazbena karijera - istaknula je Blaće. Voditeljica se ponovno javila u kuću kako bi otkrila tko ispada iz showa.

- Tomislave, vidimo se studiju - rekla je Blaće. Bivši košarkaš visok 205 centimetara često je u kući 'isfuravao' neobične modne kombinacije, a najviše je volio nositi baletnu suknjicu i jednodijelne pidžame iz kojih se rijetko presvlačio. Roso se nije odvajao ni od velikog plišanog mede Branislava kojeg mu je Big Brother oduzeo na 48 sati zbog pušenja na tulumu u kući.

- Zašto prvi - pitala je Blaće Tomislava, a on je zaključio kako nije prvi nego 22. Kaštelanin je istaknuo kako bi htio da pobijedio Antonio Orač Orky (28). Blaće ga je pitala i zašto nosi stalno baletnu suknjicu.

- U ovome je definitivno najudobnije, pogotovo u zimskim uvjetima - objasnio je Tomislav zašto nosi suknjicu. Dodao je kako je Big Brother za njega bio pozitivno iskustvo. Blaće je rekla stanarima da je njihova pjesma mogla biti bolja da su se manje svađali te im je objavila tko ispada iz kuće nakon Kaštelanina. Istaknula je kako prema statistici manje žena ostaje u finalu Big Brothera, no da ovog puta to nije tako.

Nakon Tomislava u polufinalu je ispao Marin koji je rekao da je ponosan na sebe zbog boravka u kući. Omišanin je rekao kako su mu Ana i Orky najzabavniji stanari, a da je Antonio zaslužio titulu najvećeg plačljivca.

Marin se čudio snimkama iz kuće na kojima je bio pijan i nije mu bilo jasno kada se to dogodilo, a njegov favorit je Orky kao i Tomislavu.

Nakon Tomislava i Marina ispao je još jedan muški stanar, Bojan kojemu su ostali kandidati skandirali dok je napuštao kuću.

- Ja sam pobjednik. Pobijedio sam sebe. Dao sam sve od sebe - istaknuo je Siščanin. Dodao je kako je pokazao što je htio i da mu je postalo nezanimljivo sudjelovati u događanjima u kući jer su se stalno iste svađe odvijale. Favorit mu je za pobjedu Orky.

Blaće je otkrila kako više neće nikoga izbaciti iz Big Brothera te da će biti pet finalista, no stanari još to ne znaju. Odlučila im se javiti i prestrašiti ih rekavši im da još netko izlazi iz kuće. Redom je rekla Ani, Anezi i Luciji kako su superfinalistice te istaknula kako se statistika malo mijenja. Čestitala je i Orkyju koji je ušao u finale, a Blaće je uplašila Antonija rekavši mu kako se vide u studiju, no dodala je u sljedeću nedjelju.

Zbunila je malo stanare jer je finale ove nedjelje. Jedan od petero superfinalista će osvojiti novčanu nagradu od 330.000 kuna. Big Brother je stanarima priredio tulum kako bi proslavili svoj dolazak do finala.