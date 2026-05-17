PREDSTAVNICI SRBIJE

Iz Lavine poručili: Ovo nam je bio prvi i posljednji Eurosong

Piše Zrinka Medak Radić,
Foto: Lisa Leutner

Po povratku u Srbiju, članovi benda nisu skrivali umor, ali ni konačnu odluku o budućim eurovizijskim ambicijama. Otkrili su da iza kulisa vlada veliki stres i nesuglasice, no da su ponosni na svoj nastup

Srpski metal bend Lavina, koji je nakon uvjerljive pobjede na nacionalnom izboru predstavljao Srbiju na Eurosongu u Beču, po povratku kući iznenadio je javnost odlukom da se više neće natjecati na tom glazbenom spektaklu.

Grupa iz Niša, osnovana 2020. godine, na "Pesmu za Evroviziju" stigla je kao relativni autsajder. Ipak, njihova pjesma "Kraj mene" i energičan nastup ispisali su povijest, jer su postali jedini izvođači koji su osvojili maksimalnih 12 bodova i od publike i od stručnog žirija. S gotovo 30.000 glasova publike, više nego dvostruko od drugoplasiranih, Lavina je postala neočekivani pobjednik i nositelj velikih očekivanja nacije pred odlazak u Austriju.

The dress rehearsal 2 of the Grand Final of the 2026 Eurovision Song Contest, in Vienna
Nakon uspješnog prolaska polufinala, što je u Srbiji dočekano s oduševljenjem, u velikom finalu uslijedio je šok. Unatoč nastupu koji su fanovi na društvenim mrežama ocijenili kao moćan i emotivan, Lavina je natjecanje završila na 17. mjestu. Posebno bolan bio je izostanak značajnije podrške stručnih žirija diljem Europe, od kojih su više puta dobili nula bodova, što je u konačnici presudilo njihovom plasmanu.

LELEKICE BEZ BODOVA Predsjednica srpskog žirija na Eurosongu poručila: 'Glasali smo glazbeno, a ne politički...'
Po povratku u Srbiju, članovi benda nisu skrivali umor, ali ni konačnu odluku o budućim eurovizijskim ambicijama. Otkrili su da iza kulisa vlada veliki stres i nesuglasice, no da su ponosni na svoj nastup. Ipak, njihova poruka bila je jasna, piše Blic.

The dress rehearsal 2 of the Grand Final of the 2026 Eurovision Song Contest, in Vienna
​- Ovo nam je prva i posljednja Eurovizija. Mi smo malo izašli iz zone komfora, ali sada se moramo vratimo na pravu stvar i graditi karijeru - poručili su članovi benda.

Dodali su kako su se osjećali ugodnije u finalu i da ih je publika u dvorani odlično primila, no da na natjecanju postoji određena hijerarhija među zemljama.

 *uz korištenje AI-ja
 
NISU IH ŠTEDJELE Lelekice komentirale glasanje srpskog žirija: "Srednji prst svemu što nas razdvaja"
Evo koliko bodova je dobila grupa Lelek u finalu Eurosonga
Evo koliko bodova je dobila grupa Lelek u finalu Eurosonga

I ove godine su o pobjedniku Eurosonga odlučivali glasovi žirija i publike. Pogledajte koliko su glasova dobile naše predstavnice, grupa Lelek
Hrvatska Srbiji dala 12 bodova, a oni nama niti jedan bod...
Hrvatska Srbiji dala 12 bodova, a oni nama niti jedan bod...

Hrvatska je maksimalnih 12 bodova dala srpskim predstavnicima Lavina i pjesmi 'Kraj mene', dok je 10 bodova otišlo Danskoj, osam Albaniji, sedam Australiji, šest Finskoj, pet Izraelu, četiri Bugarskoj...
Tko je zapravo Dara, pobjednica 70. Eurosonga u Beču i što znači njezina pjesma 'Bangaranga'?
Tko je zapravo Dara, pobjednica 70. Eurosonga u Beču i što znači njezina pjesma 'Bangaranga'?

Bugarska je prvi put u povijesti osvojila Eurosong, a pobjedu joj je donijela 27-godišnja Dara s pjesmom 'Bangaranga'

