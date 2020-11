Iz slučajnog susreta na Rivi, preko mlakog vina i svirke na Baćama, izašla je Daleka obala

Pred nas je izletio neki zastrašujući lik, suhonjav i visok preko dva metra, upitnog tena i još upitnije dentalne dijagnoze, opisao je Hrepa u svojoj knjizi prvi susret s Marijanom Banom...

<p>Daleka obala, koja nastaje polovinom osamdesetih, tipičan je splitski band. Preciznije, izdanak alternativne scene na drugom polu od punka i novog vala (danas bi se reklo možda „novi tradicionalisti“) koja je špartala unutar trokuta - Riva ispred „Bobisa“, kafić „Đaja“ na Ovčicama i „mula“ kod Lučke kapetanije. Jer, kako je to slikovito u autobiografskoj knjizi „Našao sam dobar band“ (ujedno i pravoj insajderskoj storiji o splitskim osamdesetima) napisao najdugovječniji član Daleke obale <strong>Boris Hrepić Hrepa</strong>, spomenuti toponimi su bili vraški važni za tadašnje splitske "wannabe" glazbenike. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Daleka obala</strong></p><p>„Dijelom ispred „Bobisa“, zajedno s pripadajućim palmama, klupama i obalnim pojasom, vladali (smo)mi, ljubitelji progresivne zapadne glazbe, protivnici tradicionalizma i konzervatizma, te štovatelji prividno neobaveznog odijevanja i frizura“, piše Hrepa. <br/> U „Đaji“ se pak umjesto Ramonesa najčešće vrtio J.J. Cale dok je treća točka trokuta bila na gatu kod Lučke kapetanije i njegove čudne „kućice“. I o njoj Hrepa sugestivno piše: „...oko te kućice, ‘muleta’, skupljalo se probrano društvo ljubitelja dobre pjesme. Središnje uzvišeno mjesto uvijek je pripadalo dežurnom trubaduru (...) Glavni trubadur, koji je znao sve te pjesme, bio je <strong>Jadran Vušković</strong> zvani Žogo.“ Žogo - kasnije poznatiji kao Lav i gitarist Daleke obale - je naravno onaj Jadran iz pjesme „80-e“ koji je „Younga svirao“. Hrepa je pak već prošao svoju prvu glazbenu formativnu fazu, u kojoj su ruku pod ruku išli „Beatlesi“ i blues (nadahnut naravno djelovanjem Gobba i Otprilike ovako; tih neumornih splitskih promotora bluesa). <strong>Zoran Ukić</strong>, iako u priču ulazi tek kasnije, bio je bubnjar formiran i u lokalnim razmjerima ‘etabliran’ kao član “Djeteta iz epruvete”; benda kojeg u osamdesetima nije baš očešao post-punk. Falio je još samo onaj četvrti -<strong> Marijan Ban</strong>.</p><p>O svom susretu s Banom ponovo sjajno i vrckavo piše Hrepa:</p><p>... Jedne lijepe i burne prosinačke večeri, te daleke 1984. godine, kad smo krenuli u treći đir, iz nepregledne mase mladih (za današnju Rivu teški sajensfikšn) pred nas je izletio neki zastrašujući lik, suhonjav i visok preko dva metra, upitnog tena i još upitnije dentalne dijagnoze i, uperivši prst u mene, rekao:</p><p>- Stoj! Oš svirat sa mnom?</p><p>Osupnut i prestravljen, uspio sam samo izustiti:</p><p>- Što god ‘oćeš? Reci, samo ne tuci! Ali nakon prvobitnog šoka, kad se toplo i prijateljski nasmiješio, situacija više i nije bila toliko dramatična, jer shvatio sam da moj sugovornik i nije toliko strašan kako se u prvi tren činilo. On i Vera bili su prijatelji iz iste jedriličarske ekipe te mi je rekao da je čuo kako odlično sviram usnu harmoniku i da ima jednu pjesmu koja se zove „Otišla je moja draga“, gdje bi super legla usna harmonika, a i Vera bi mogla otpjevati prateći vokal.</p><p>„Nou frks!“ rekao sam. „Samo se javi!“ Eto, tako je otprilike izgledao moj prvi susret s Marijanom Banom...“. Hrepa i Ban su se nakon nekog vremena našli još jednom. I započeli suradnju. „A onda je jednoga dana u kutu prostorije za probe u našoj mjesnoj zajednici osvanula možda najružnija akustična gitara koju sam u životu vidio, oguljena, sa zahrđalim žicama i slomljenim vratom, koji je doslovno brokvama bio ponovo zakucan za oronulo tijelo gitare. Od Stivija (<strong>Steve Vučkovića</strong>, kasnije člana Stividena, a onda i blues-rock družbe Steve Wolfman Band - op.Z.G.) sam doznao da su se u međuvremenu Đavoli ukrcali u prostoriju i da je ta gitara valjda od nekoga od njih. Jao, jadni Đavoli i njihova karijera ako na ovakvom instrumentu sviraju, pomislio sam. Sutradan se doznalo da to ipak nije njihova gitara, nego njihovog prijatelja koji je trebao stalno na koncertima s njima nastupati kao gost, ali im je njihov menadžer Čarli to zabranio, i eto, tu sad čami jadna u kutu. Još je rekao da je taj lik pitao bismo li onda mi svirali s njime na prvomajskoj gitarijadi u novootvorenom klubu „Stop“, pri našem faksu. I eto, premda bi i ponuda za upražnjeno mjesto svirača triangla u kulturno-umjetničkom društvu „Zagora“ iz Pribuda izgledala unosnije, toga sam se dana ipak, ne očekujući Bog zna što, nacrtao u našoj prostoriji. Osim mene i Stivija, tu su bili i bubnjar Siniša i basist Srećko, koji su tada svirali sa Stivijem, te maloprije predstavljeni utjerivač glazbene suradnje s Rive, Marijan Ban. Ah, evo ga opet, pomislio sam.</p><p>- Otpivat ću vam pismu koju san počeja radit s Đavolima, ovako nekako je Belan zamislija, ja krenen s gitarom, pa uleti usna, pa onda bas i svi“, rekao je optimistično se smiješeći svojim toplim osmjehom, i počeo svirati opisanu gitaru, bez trzalice, kažiprstom od skoro pola metra kojim je kružnim pokretima strugao po žicama. Još kad je zapjevao glasnim, dubokim, hrapavim glasom:</p><p>- Plovim, jedrim preko mora / plovim jedrim, pušim cigaretu!</p><p>Gitara je poluraštimano klapala, glas nije bio ni blizu savršene intonacije, ali čovječe, energija, samouvjerenost i originalnost pjesme i izvedbe pogodila me u stomak, kao da je Jimi Hendrix oživio i izronio odnekud te počeo na tristo-vatnom Marshallu svirati „Purple Haze“.</p><p>- Opa bato, vidi, vidi, pomislio sam i izvukao usnu harmoniku iz A. Toga smo dana za prvomajsku gitarijadu u ‘Stopu’ osim “Valova” uvježbali još tri njegove pjesme: „Ona zbori“ (krasna živahna balada koju je Ban nedavno prije toga napisao nadahnut jednom lijepom visokom curom koju je vidio samo jednom na Peristilu, a kasnije sam shvatio da sam ja u nju tada bio nesretno zaljubljen, te joj je otad u našoj ekipi ostao nadimak „Ona zbori“; ja sam svirao usnu iz F-a), „Odlazi žena koju volim“ (spori blues, koji je tada imao tvrđi refren u kojem se spominjala i kuga; usna iz F), „Daleka obala“ (pomalo country veselica za narod kojom su moja sestra i njena ekipa tlačili mene i Denka tijekom izleta na Mosor; opet ista usna). Bend smo zbog povišene centimetraže članova nazvali Ban i Glomazni otpad.</p><p>Ali avaj, do promocije novonastalog benda na koncertu u „Stopu“ nije nikad došlo jer sam ja par dana prije totalno neprofesionalno i ishitreno otišao kampirati s kolegama studentima sa sarajevskog strojarstva na tih dana burom pothlađeni Brač i potpuno neplanirano zaradio upalu pluća, pa je Ban, na navedenom koncertu, uglavnom punk bendova, nastupio sam, pjevajući pjesme i prateći se na nečijoj distorziranoj gitari“ - prisjeća se u knjizi „Našao sam dobar band“ Hrepa. Pa nastavlja: „Čim sam prizdravio od upale pluća, nakon samo mjesec dana ležanja, krenuo sam naoružan usnim harmonikama i akustičnom gitarom na probu s Banom i s tim novoprijavljenim glazbenicima. Proba je bila na pomalo čudnom mjestu, u kutu ispod oronulog betonskog krovišta starog kupališta Bačvice, na mjestu gdje bi se inače u prolazu znao zateći pokoji usplahireni ljubavni par koji bi u nedostatku prostora za ljubav pokleknuo pred naletima strasti, a ponekad čak i poneki ljubitelj teških droga koji bi se bez prevelikog ustezanja fiksao u polutami prostora.</p><p>Te sam jedne od prvih ljetnih večeri tu zatekao veselu družinu koja je glasno svirala i pjevala. To se baš i ne može službeno nazvati probom, već prije neobaveznim tulumom uz gitare i vino kakvih je tih godina na Baćama bilo na svakom uglu. U središtu ekipe bio je Ban s Matildom (tako je, naime, prozvao svoju izranjavanu gitaru) a do njega s drugom akustičnom gitarom, gle-gle, <strong>Aco Radović</strong> iz grupe „Spectrum“ te,<strong> Željko Hajsok Malac </strong>na kongama. Malac je još do prije par dana svirao s „Đavolima“, ali je poslije jednog, nazovimo ga tako, blagog verbalno-fizičkog sukoba s menadžerom Čarlijem, otišao iz benda. Izvadio sam usnu harmoniku iz C, iz boce „Jure“ koja je kružeći stigla do mene trgnuo dugi gutljaj mlakog vina i priključio se sviranju melankoličnog bluesa pod imenom „Otišla je moja draga“. Eto, tako je otprilike izgledala prva proba Daleke obale i, kad čovjek malo bolje promisli, bolja i primjerenija nije mogla ni biti...“.</p><p>Mijenjajući postave (jer kroz bend su prošli mnogi obavezni likovi s tadašnje splitske scene, poput <strong>Tome Unušića</strong>, Ace Radovića, Malca, saksofoniste <strong>Branka Vuljana.</strong>..) na povremenim probama i koncertima - poput nastupa, kao jedna od predgrupa na splitskom koncertu Zabranjenog pušenja, prvog pravog nastupa 11. rujna 1985. u „Epicentru“, svirke ispred Koteksa i na Bačvicama s Đavolima za vrijeme „Mirodroma“ - Daleka obala je ipak ušla u studio Radio Splita i snimila već potvrđene koncertne standarde: „Brod blues“, „U modroj zori“, „Volim Jimija“, „Lažne žene“ i „Valovi“. No, bez gitariste Ace koji je, svjedoči Hrepa, umjesto u studio otišao na prijemni ispit u Zagreb. Valjalo se snaći i naći novog gitaristu.</p><p>S novim gitaristom <strong>Mirom Ljubenkovim</strong> zvanim „Ljubo Hendrix“ i Jadranom, Hrepa, Ban i Malac su gostovali u Zagrebu svirajući u „Đuri“, u Splitu nastupili kao predgrupa Filmu, no bend kojem je pomalo krenulo, zbog odlaska u vojsku napušta Malac. Daleka obala je još koju godinu glavinjala i mijenjala članove, ne uspijevajući se nametnuti i nadvladati staru splitsku boljku „pusti me stat“ ležernosti koja je karijere koštala mnoge obećavajuće bendove. A onda se grupi priključio bubnjar Zoran Ukić. A on je, kako tvrdi Hrepa, bio više od solidnog bubnjara; bio je životno iskusan i silom životnih prilika prodoran tip; baš idealan za menadžera i stratega uspjeha banda. A mogućnost uspjeha je naznačio već prvi koncert u novoj i stalnoj postavi održan 27. listopada 1988. u dvorani kinoteke „Zlatna vrata“.</p><p>Na zahtjev publike - a u njoj je bilo mnogo prijatelja i stare „sljedbe“ koju je bend regrutirao ranije - održan je još jedan nastup. Da je krenulo pokazao je i novi ulazak u studio Radio Splita gdje snimaju novi demo materijal; skladbe „Valovi“, „U modroj zori“, „Roza“, „Ozbiljna okupljališta“, „One bi htjele“, „Bude me“, „Crni vlak“ ... Slijede lokalni koncerti poput onog u „Obojenoj svjetlosti“, na plaži Kaštelet 9. lipnja 1989. koji - zahvaljujući splitskim studentima u Zagrebu, koji prenose glas o odličnom bendu s „dalmatinskim štihom“, čiji se nastupi pretvaraju u tulume, su vjerodajnica za dobačaj do Zagreba. Čak i za svirku u tada prestižnom „Kulušiću“.<br/> Obala konačno - nakon odbijenice iz Jugotona - potpisuje prvi diskografski ugovor sa „Suzyjem“.</p><p>U studiju<strong> Nenada Vilovića </strong>i u produkciji <strong>Lukija</strong> - tada člana Đavola i već okušanog producenta albuma <strong>Dina Dvornika</strong>, snimaju prvijenac, a za njegov uspjeh i popularnost nacionalnih razmjera možda je najzaslužnija skladba „Tonka“ izvedena na Splitskom festivalu 1990. „Tonka“ koja je bendu donijela nagradu kao najboljim debitantima, ispraćena je s Prokurativa frenetičnim pljeskom oduševivši i radijske urednike koji su u njoj prepoznali zgodnu ljetnu pop temu dalmatinskog ljetnog štiha. Kao još jedna potvrda prijateljskih veza i premreženosti „splitske dice“ vrijedi spomenuti da se Obali za izvedbe na Prokurativama - „svirajući“ gitaru s playbacka - pridružio i Dino Dvornik.<br/> Album „Daleka obala“ dao je splitskoj publici naramak već dobro znanih hitova: nezaobilazne „Tonka“, „Valovi“ „Roza“, „Noć je prekrasna“, „14 palmi“ te naslovnu himničku „Daleku obalu“. Sve redom uspješnice i koncertne zgoditke kojima je Obala osigurala uspjeh i kultni status u devedesetima. </p>