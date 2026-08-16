Iza moćnog glasa krila se teška sudbina: 'Kraljica soula' prošla je kroz brojne tragedije...

Aretha Franklin, legendarna "Kraljica soula", preminula je 16. kolovoza 2018. godine u 76. godini, no njezin monumentalni utjecaj na glazbu, kulturu i društvo ostaje neizbrisiv. Njezin moćni glas nije bio samo instrument iznimne ljepote, već i oružje u borbi za građanska prava i žensku emancipaciju, a njezine pjesme postale su zvučna podloga za generacije koje su tražile poštovanje i jednakost. Kroz karijeru dugu šest desetljeća, Franklin je ispisala povijest, postavši ne samo glazbena ikona, već i cijenjeni simbol američkog duha.

Rođena 25. ožujka 1942. u Memphisu, Tennessee, Aretha Louise Franklin svoje je formativne godine provela u Detroitu, Michigan. Njezin otac, velečasni C. L. Franklin, bio je karizmatični baptistički propovjednik čija je crkva New Bethel bila središte društvenog i glazbenog života. U domu Franklinovih redovito su boravili velikani gospela poput Mahalije Jackson i Clare Ward, ali i istaknuti aktivisti za građanska prava, uključujući i Martina Luthera Kinga Jr. U takvom okruženju, mlada Aretha je upijala glazbu i razvijala svoj talent. Klavir je naučila svirati po sluhu, a otac ju je poticao da pjeva u crkvi, često je postavljajući na stolac kako bi je cijela zajednica mogla vidjeti i čuti. Sa samo 14 godina, 1956. godine, snimila je svoj prvi album duhovne glazbe, "Songs of Faith".

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Ugledavši se na uspjeh Sama Cookea, koji je iz gospela prešao u svjetovnu glazbu, Aretha je s 18 godina, uz očev blagoslov, potpisala ugovor s Columbia Recordsom. Iako su kritičari prepoznali njezin talent, diskografska kuća nije bila sigurna kako ga najbolje usmjeriti. Snimala je materijal koji se kretao od jazza i pop balada do R&B-ja, no komercijalni uspjeh kakav je postizala njezina generacija iz Motowna je izostajao. Unatoč tome, stekla je reputaciju kao izvođačica nevjerojatnih vokalnih sposobnosti, no osjećala je da Columbia ne iskorištava njezin puni potencijal.

Krunidba "Kraljice soula"

Prekretnica u njezinoj karijeri dogodila se 1967. godine prelaskom u Atlantic Records. Producent Jerry Wexler prepoznao je sirovu snagu njezina glasa i vratio je njezinim gospel i R&B korijenima. Umjesto da joj nameće pjesme i aranžmane, potaknuo ju je da sama bira materijal i prati se na klaviru, dajući joj potpunu kreativnu slobodu. Rezultat je bio trenutan i eksplozivan. Prvi singl za Atlantic, "I Never Loved a Man (The Way I Love You)", postao je njezin prvi milijunski hit, lansiravši je na vrh R&B ljestvica i u top deset na Billboardovoj Hot 100 ljestvici.

Foto: Harry Uzoka

Te iste godine, snimila je pjesmu koja će postati njezin zaštitni znak i globalna himna. Obrada pjesme Otisa Reddinga, "Respect", u njezinoj je izvedbi dobila potpuno novo značenje. Dodavši legendarni dio u kojem sriče R-E-S-P-E-C-T, Aretha je pjesmu pretvorila u snažan zahtjev za poštovanjem – na osobnoj, rasnoj i spolnoj razini. Pjesma je postala neslužbena himna pokreta za građanska prava i feminizam, donijela joj prve dvije od ukupno 18 Grammy nagrada i zacementirala njezin status "Kraljice soula". Uslijedio je niz bezvremenskih hitova poput "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman", "Chain of Fools" i "Think", koji su potvrdili njezin status jedne od najvažnijih umjetnica 20. stoljeća. Njezin je angažman bio i praktičan; financijski je podupirala aktiviste i pjevala na sprovodu Martina Luthera Kinga Jr. 1968. godine.

Život izvan pozornice i kasnija karijera

Iako je na pozornici djelovala nesalomljivo, njezin privatni život bio je ispunjen izazovima. Prvog sina rodila je s 12, a drugog s 14 godina. Njezin prvi brak s menadžerom Tedom Whiteom bio je turbulentan i okončan je 1969. godine. Veliki udarac doživjela je 1979. kada je njezin otac ustrijeljen tijekom provale u svoj dom, nakon čega je pet godina proveo u komi prije nego što je preminuo.

Foto: Ron Sachs

Unatoč osobnim tragedijama, njezina karijera je imala nove uzlete. Nakon kreativnog zatišja krajem sedamdesetih, 1980-ih je potpisala za Arista Records i doživjela veliki povratak s albumom "Who's Zoomin' Who?" i hitom "Freeway of Love". Godine 1987. postala je prva žena primljena u Rock and Roll Hall of Fame. Njezina svestranost ponovno je došla do izražaja 1998. na dodjeli Grammyja, kada je u posljednji trenutak zamijenila Luciana Pavarottija i besprijekorno izvela opernu ariju "Nessun Dorma".

Posljednji dani glazbene dive

Arethi Franklin je 2010. godine dijagnosticiran rak gušterače. Unatoč teškoj bolesti, nastavila je nastupati s dostojanstvom i snagom koja ju je oduvijek krasila. Svoj posljednji javni nastup održala je u studenom 2017. godine na gala večeri Zaklade Eltona Johna za borbu protiv AIDS-a u New Yorku. Posljednje dane provela je u svom domu u Detroitu, gradu koji je smatrala svojim domom, okružena obitelji i najbližim prijateljima.

Preminula je 16. kolovoza 2018. od uznapredovalog neuroendokrinog tumora gušterače. Njezina smrt izazvala je val žalosti diljem svijeta. Tisuće obožavatelja oprostile su se od nje dok je njezino tijelo bilo izloženo u Muzeju afroameričke povijesti Charles H. Wright. Veličanstveni ispraćaj, na kojem su govorili i pjevali Bill Clinton, Smokey Robinson i Stevie Wonder, bio je dostojan oproštaj od žene čiji je glas oblikovao američku glazbu i čije nasljeđe nastavlja odjekivati kroz vječnost.

*uz korištenje AI-ja