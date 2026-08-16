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OSEBUJNI REDATELJ I GLUMAC

Iza njegova humora krije se zanimljiva priča: Evo kako je Taika Waititi osvojio Hollywood

Piše Đurđica Sarjanović,
Čitanje članka: 3 min
Iza njegova humora krije se zanimljiva priča: Evo kako je Taika Waititi osvojio Hollywood
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Foto: Cole Burston/PRESS ASSOCIATION
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Redatelj, scenarist, glumac i komičar Taika Waititi poznat je po osebujnom humoru, sklonosti apsurdu i sposobnosti da ozbiljne, ponekad i bolne teme prikaže na topao i izrazito ljudski način.

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Taika Waititi je rođen 16. kolovoza 1975. u Raukokoreu na Novom Zelandu. Njegov otac, Maori podrijetla, bio je umjetnik, dok mu je majka, rusko-židovskog podrijetla, radila kao učiteljica. Roditelji su mu se razveli dok je još bio dijete pa je odrastao uglavnom s majkom u Wellingtonu, premda je često boravio i kod oca u Raukokoreu. Takvo kulturno i obiteljsko nasljeđe poslije je imalo važnu ulogu u njegovu umjetničkom stvaralaštvu. Srednjoškolsko obrazovanje završio je na Onslow Collegeu u Wellingtonu, nakon čega je studirao kazalište na Sveučilištu Victoria. Još tijekom studija zanimale su ga gluma i komedija. Bio je član peteročlane komičarske skupine So You're a Man, a poslije je s Jemaineom Clementom osnovao komičarski dvojac The Humourbeasts. Uz glumu i humor bavio se i slikarstvom, a početkom 2000-ih sve se više počeo zanimati za film.

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Jedan od prvih velikih uspjeha ostvario je kratkim filmom "Two Cars, One Night" iz 2003. godine. Priča o djeci koja čekaju roditelje u automobilima ispred puba donijela mu je nominaciju za Oscara 2005. godine i otvorila vrata ozbiljnijoj redateljskoj karijeri. Njegov prvi dugometražni film "Eagle vs Shark" iz 2007. bio je neobična romantična komedija o dvoje društveno neprilagođenih ljudi. U filmu su glumili Jemaine Clement i tadašnja Waititijeva partnerica Loren Horsley. Uslijedio je "Boy" iz 2010., film koji je dodatno oblikovao Waititijev autorski identitet. Radnja je smještena u maorsku zajednicu na istočnoj obali Novog Zelanda 1984. godine, a prati jedanaestogodišnjeg dječaka koji idealizira odsutnog oca. Waititi je film napisao i režirao, a pritom je i odigrao ulogu oca. "Boy" je postao veliki novozelandski kinohit te je bio nominiran za Veliku nagradu žirija na Sundance Film Festivalu.

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Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Međunarodnu popularnost dodatno mu je donio "What We Do in the Shadows" iz 2014., koji je napravio zajedno s Jemaineom Clementom. Mockumentarac prati skupinu vampira koji dijele kuću i pokušavaju se nositi s problemima svakodnevice. Kombinacija natprirodnog svijeta, improvizacijskog humora i banalnih životnih situacija pokazala se iznimno uspješnom. Filmska ideja poslije je prerasla u istoimenu televizijsku seriju na kojoj je Waititi radio kao izvršni producent i povremeni redatelj. 

Waititijeva karijera nakon toga je dobila holivudske razmjere. Marvel mu je povjerio režiju filma "Thor: Ragnarok" iz 2017. godine. Waititi je dotada ozbiljnijem filmskom prikazu Thora dao mnogo izraženiji komični ton, šarenu estetiku i energiju koja je podsjećala na njegove manje nezavisne filmove. Osim što je režirao, posudio je glas Korgu. Iste godine proglašen je Novozelanđaninom godine. Jedan od najvažnijih trenutaka njegove karijere stigao je s filmom "Jojo Rabbit" iz 2019. godine, nastalim prema romanu Caging Skies Christine Leunens. Film je humorom pristupio izrazito ozbiljnoj povijesnoj temi, zbog čega je izazvao brojne rasprave, ali je istodobno osvojio velik broj priznanja. "Jojo Rabbit" nominiran je za Oscara za najbolji film, dok je Waititi osvojio Oscara za najbolji adaptirani scenarij. 

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Foto: DAVID SWANSON/REUTERS

Waititi se istodobno uključio i u svijet Ratova zvijezda. Režirao je završnu epizodu prve sezone serije "The Mandalorian", a posudio je glas droidu lovcu na ucjene IG-11. Za svoj glasovni nastup dobio je i nominaciju za nagradu Emmy. Sljedećih godina nastavio je raditi istodobno na velikim holivudskim projektima i televizijskim produkcijama. U seriji "Our Flag Means Death" ostvario je zapaženu ulogu, a režirao je i supotpisao scenarij za sportsku komediju "Next Goal Wins". 

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Waititijev privatni život također je godinama privlačio pozornost javnosti. Desetak godina bio je u vezi s novozelandskom glumicom i spisateljicom Loren Horsley, koja je sudjelovala u stvaranju njegova redateljskog prvijenca "Eagle vs Shark". Poslije je upoznao novozelandsku filmsku producenticu Chelseu Winstanley. Vjenčali su se 2011. godine i dobili dvije kćeri, a razdvojili su se 2018. godine.

Od 2021. Waititi je u vezi s britanskom pjevačicom Ritom Orom. Par se vjenčao u kolovozu 2022. godine.

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