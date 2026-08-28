Iza njezinih najvećih hitova krije se bolna priča: Shania Twain prošla je kroz tragedije i izdaju

Shania Twain jedna je od najuspješnijih i najprepoznatljivijih glazbenica koje su uspjele povezati country i pop glazbu te osvojiti publiku diljem svijeta. Iza njezina velikog uspjeha, međutim, krije se život obilježen teškim djetinjstvom, obiteljskom tragedijom, zdravstvenim problemima i dugotrajnim putem do međunarodne slave.

Rođena kao Eilleen Edwards 28. kolovoza 1965. godine, još je kao djevojčica preuzela prezime svojega očuha Jerryja Twaina. Nakon što se obitelj preselila na sjever Kanade, u Timmins u Ontariju, njezin izniman pjevački talent počeo je dolaziti do izražaja. Već s osam godina nastupala je u klubovima, a zarađeni novac pomagao je obitelji koja se suočavala s financijskim poteškoćama. Za Guardian je ispričala brojne strahote koje je proživljavala kao djevojčica.

- Bojala sam se da će moj otac ubiti majku ili da će biti obrnuto. Majka mi je također bila nasilna. Puno sam puta znala leći u krevet te nisam htjela zaspati od straha. Otac me psihički i fizički zlostavljao - ispričala je onda. Imala je samo 10 godina.

Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

Tijekom srednjoškolskih godina nastavila je razvijati svoje glazbeno iskustvo nastupajući s grupom Longshot, koja je izvodila obrade tadašnjih popularnih pjesama.

S 21 godinom preselila se u Toronto. Danju je radila kako bi se uzdržavala, dok je večeri provodila nastupajući u klubovima i pokušavajući izgraditi glazbenu karijeru. Njezini su planovi ubrzo prekinuti velikom obiteljskom tragedijom. Roditelji su joj poginuli u prometnoj nesreći, zbog čega se vratila kući i preuzela brigu o mlađoj sestri i dvojici braće. Iako se našla pred golemom odgovornošću, nije potpuno napustila glazbu te je nastavila pjevati i nastupati.

Početkom devedesetih godina njezina se karijera počela ozbiljnije razvijati. Godine 1991. privukla je pozornost producenta Norra Wilsona, koji joj je pomogao da ode u Nashville i snimi svoj prvi album. U tom je razdoblju promijenila umjetničko ime u Shania. Njezin debitantski album "Shania Twain" nije ostvario veliki komercijalni uspjeh, ali je pokazao njezin potencijal i privukao pozornost uglednog producenta Roberta Johna "Mutta" Langea.

Foto: YouTube

Lange je već bio poznat po suradnji s velikim glazbenim imenima poput Def Lepparda, Bryana Adamsa i Michaela Boltona. On i Shania počeli su zajedno pisati pjesme, a njihov profesionalni odnos ubrzo je prerastao i u ljubavnu vezu. Vjenčali su se 1993. godine, a dvije godine poslije objavljen je album "The Woman in Me". Upravo je taj album predstavljao veliku prekretnicu u njezinoj karijeri. Postigao je izniman komercijalni uspjeh, prodan je u milijunima primjeraka te joj je donio Grammy za najbolji country album.

Još veći uspjeh uslijedio je 1997. godine s albumom "Come On Over". Shania Twain tada je definitivno nadmašila granice tradicionalne country glazbe i postala međunarodna pop-zvijezda. Pjesme "You’re Still the One" i "Man! I Feel Like a Woman!" osvajale su country i pop ljestvice, a njezin prepoznatljiv spoj glazbenih stilova privukao je publiku koja dotad možda uopće nije slušala country. Godine 1998. krenula je i na svoju prvu veliku sjevernoameričku turneju. Do kraja desetljeća "Come On Over" postao je jedan od najvećih komercijalnih uspjeha njezine karijere. Twain je time učvrstila status jedne od najprodavanijih izvođačica country glazbe te pokazala da izvođačica iz tog žanra može ostvariti golem uspjeh i među publikom orijentiranom prema pop-glazbi.

Godine 2002. objavila je ambiciozni album "Up!", čije su pjesme bile predstavljene u različitim produkcijskim verzijama, uključujući country i pop pristup. Dvije godine poslije pojavila se kolekcija "Greatest Hits", kojom je zaokruženo iznimno uspješno razdoblje njezine karijere.

Foto: OConnor/AFF-USA.com

Nakon toga Shania Twain postupno se povukla iz javnosti. Njezin privatni život ponovno se našao u središtu pozornosti zbog razvoda od Langea 2010. godine. Istodobno se godinama suočavala s posljedicama lajmske bolesti, koja joj je dijagnosticirana 2003. godine. Zdravstveni problemi posebno su teško pogodili osobu čiji je glas bio temelj čitave profesionalne karijere.

- Nakon razvoda sam shvatila da sam prošla kroz puno gore stvari u životu i sve sam pokušala staviti u perspektivu - komentirala je pjevačica.

Veliki povratak u javnost započeo je 2011. godine. Twain je sudjelovala u televizijskoj seriji "Why Not? with Shania Twain" te objavila autobiografiju "From This Moment On". Iste je godine primljena u Canadian Music Hall of Fame, a dobila je i zvijezdu na holivudskoj Stazi slavnih. Objavila je i pjesmu "Today Is Your Day", čime je ponovno počela aktivnije graditi svoju glazbenu karijeru.

Od 2012. do 2014. nastupala je u Las Vegasu u sklopu rezidencijalnog spektakla "Shania: Still the One" u Caesars Palaceu. Godine 2017. objavila je "Now", svoj prvi studijski album nakon 15 godina, koji je stigao na vrh glazbenih ljestvica. U Las Vegas vratila se 2019. s novom rezidencijom "Let’s Go!", no nastupi su 2020. privremeno zaustavljeni zbog pandemije bolesti COVID-19. Program je nastavljen 2021. godine.

Njezina životna priča i dugogodišnja karijera predstavljene su 2022. u Netflixovu dokumentarnom filmu "Not Just a Girl". Sljedeće godine objavila je album "Queen of Me" a u svibnju 2024. započela je još jednu rezidenciju u Las Vegasu. Ove godine njezina diskografija nastavila se albumom "Little Miss Twain".