Izašao je film o Springsteenu: 'Jeremy ne želi biti moja kopija'

Nije bilo lako zvijezdi “The Beara”, nakon što je mišićima zaludio žene diljem svijeta, primiti se rekreacije The Bossa. Ali, sudeći prema dosadašnjim kritikama, itekako je uspio. Domaća publika od 23. listopada može pogledati ovaj biografski film “Springsteen: Izbavi me iz ništavila”. Intimna je to i emocionalno nabijena priča o stvaranju albuma “Nebraska” 1982. koji je zauvijek promijenio njegovu karijeru. Jeremy Allen White (34) u filmu ne samo da glumi The Bossa nego ga i glazbeno interpretira - svira usnu harmoniku i izvodi njegove najpoznatije pjesme.

Foto: Mario Anzuoni

- Najteže mi je bilo svladati Springsteenov stil pjevanja. Bruceov glas ima sirovu, emocionalnu energiju koja se ne može kopirati, moraš je osjetiti i prenijeti na publiku. Nije bilo samo važno zvučati kao on nego i da se osjeti njegov duh u izvedbi - rekao je White i dodao: “Rekao mi je da ne pokušavam biti on, nego da glumim čovjeka koji je Bruce u tom trenutku njegova života. To mi je pomoglo da skinem pritisak s leđa”. Kad su scene na setu postajale vrlo osobne, Springsteen se povlačio kako glumci ne bi osjećali pritisak njegove prisutnosti.

- Prvi put kad sam čuo da netko želi napraviti film o meni i mojoj glazbi, posebno o periodu stvaranja albuma ‘Nebraska’, bio sam skeptičan. Nisam želio da se moja priča pretvori u običnu biografiju ili glorifikaciju. No kad sam upoznao redatelja i glavnoga glumca Jeremyja Allena Whitea, shvatio sam da on ne pokušava biti moja kopija i pristao sam biti dio projekta - za Rolling Stone je rekao The Boss, koji je oduševio The Beara.

Foto: Mario Anzuoni

- Susret s Bruceom bio je nevjerojatno dirljiv. Vrlo je tih i promišljen, ne voli se isticati, ali istodobno nosi ogromnu količinu energije i autentičnosti - rekao je Allen White.