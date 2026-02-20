Obavijesti

Show

Komentari 1
WOODY JE 'ĆELAV'

Izašao je trailer za Toy Story 5, a ovaj trenutak je oduševio sve!

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 1 min
Izašao je trailer za Toy Story 5, a ovaj trenutak je oduševio sve!
2
Foto: screenshot/Youtube

Tradicionalne igračke ili moderna tehnologija? Upravo je to središte radnje novog, petog nastavka crtića 'Toy Story' koji u kina stiže u lipnju. A sudeći prema reakcijama na najavu, mnogi su oduševljeni...

Admiral

Pixar je objavio prvi trailer za dugoočekivani peti nastavak franšize "Priča o igračkama", a obožavatelji diljem svijeta dobili su više nego što su očekivali. Uz povratak omiljenih likova i novu, modernu prijetnju, jedan je detalj ukrao svu pažnju i postao glavna tema rasprava na društvenim mrežama – Woodyjeva ćelava glava. Voljeni kauboj, kojem glas ponovno posuđuje Tom Hanks, suočava se s krizom srednjih godina, a publika koja je odrasla uz njega ne može biti oduševljenija.

PREKRETNICA U PRODUKCIJI 'Toy Story' je prvi u potpunosti računalno animirani film, u kina je stigao prije točno 30 godina
'Toy Story' je prvi u potpunosti računalno animirani film, u kina je stigao prije točno 30 godina

Radnja novog nastavka vrti se oko nečega što je poznato današnjim roditeljima. Igrače se suočavaju s najvećom prijetnjm do sada - tabletom u obliku žabe imena Lilypad. Ovaj novi uređaj u potpunosti zaokuplja pažnju male Bonnie, zbog čega su klasične igračke zabrinute. Nakon što je na kraju 4. dijela otišao, Woody se vraća kako bi pomogao starim prijateljima, ali i maloj Bonnie. 

Foto: screenshot/Youtube

Jedan trenutak u traileru je izazvao lavinu rekacija. U sceni koja je postala viralna, omiljeni kauboj Woody skida svoj šešir i otkriva da na glavi ima dio s kojeg se boja s vremenom izlizala. Odnosno, Woody je oćelavio! 

Ovaj duhoviti detalj nije samo podsjetnik na to da je franšiza stara gotovo tri desetljeća (prvi film izašao je 1995.), već i savršen vizualni simbol središnje teme filma – borbe starog i novog. Za milenijalce koji su odrasli gledajući avanture ovih igračaka, Woodyjevo "starenje" postalo je neočekivano dirljiv i smiješan prikaz vlastitog odrastanja.

IDUĆE GODINE Woody i Buzz se vraćaju! Stigao je prvi trailer za novi 'Toy Story'
Woody i Buzz se vraćaju! Stigao je prvi trailer za novi 'Toy Story'

Društvene mreže eksplodirale su od komentara i memeova na račun Woodyjevog gubitka "kose". 'Treba mu transplatnacija kose, idući nastavak snima se u Turskoj', 'Malo smeđe boje i bit će kao nov!', 'Trebao bi se ošišati na 'buzz'', pisali su...

Foto: screenshot/Youtube

Film u kina stiže 19. lipnja. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Umro Eric Dane, bio je 'Doktor Zgodni' u Uvodu u anatomiju
IMAO TEK 53 GODINE

Umro Eric Dane, bio je 'Doktor Zgodni' u Uvodu u anatomiju

Tijekom proteklih mjeseci, Dane je redovito izvještavao o svojoj borbi s progresivnom neurodegenerativnom bolešću, otkrivajući kako mu je preostala samo jedna funkcionalna ruka te kako ga tjelesna snaga polako napušta.
Umro je dr. Ivan Fattorini, muž TV zvijezde Željke Fattorini. Ovo je njihova ljubavna priča...
BIO JOJ JE SVE

Umro je dr. Ivan Fattorini, muž TV zvijezde Željke Fattorini. Ovo je njihova ljubavna priča...

Dugogodišnji ravnatelj Klaićeve i legendarna TV zvijezda vjenčali su se 1967. godine, na kišni dan koji je postao dio njihove obiteljske legende. Dok je pljusak lijevao, 'Dedek' je svoju mladenku na rukama unio u automobil
Tko želi biti Đuro? Svi! Mali je genijalac rasturio Milijunaša! Evo koliko je na kraju osvojio
BRILJIRAO NASTUPOM

Tko želi biti Đuro? Svi! Mali je genijalac rasturio Milijunaša! Evo koliko je na kraju osvojio

Hameršak se večeras vratio u vrući stolac. No odustao je na 14. pitanju za 68.000 eura. Rekao je kako si nikad ne bi mogao oprostiti da padne

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026