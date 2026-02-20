Izašao je trailer za Toy Story 5, a ovaj trenutak je oduševio sve!

Pixar je objavio prvi trailer za dugoočekivani peti nastavak franšize "Priča o igračkama", a obožavatelji diljem svijeta dobili su više nego što su očekivali. Uz povratak omiljenih likova i novu, modernu prijetnju, jedan je detalj ukrao svu pažnju i postao glavna tema rasprava na društvenim mrežama – Woodyjeva ćelava glava. Voljeni kauboj, kojem glas ponovno posuđuje Tom Hanks, suočava se s krizom srednjih godina, a publika koja je odrasla uz njega ne može biti oduševljenija.

Radnja novog nastavka vrti se oko nečega što je poznato današnjim roditeljima. Igrače se suočavaju s najvećom prijetnjm do sada - tabletom u obliku žabe imena Lilypad. Ovaj novi uređaj u potpunosti zaokuplja pažnju male Bonnie, zbog čega su klasične igračke zabrinute. Nakon što je na kraju 4. dijela otišao, Woody se vraća kako bi pomogao starim prijateljima, ali i maloj Bonnie.

Foto: screenshot/Youtube

Jedan trenutak u traileru je izazvao lavinu rekacija. U sceni koja je postala viralna, omiljeni kauboj Woody skida svoj šešir i otkriva da na glavi ima dio s kojeg se boja s vremenom izlizala. Odnosno, Woody je oćelavio!

Ovaj duhoviti detalj nije samo podsjetnik na to da je franšiza stara gotovo tri desetljeća (prvi film izašao je 1995.), već i savršen vizualni simbol središnje teme filma – borbe starog i novog. Za milenijalce koji su odrasli gledajući avanture ovih igračaka, Woodyjevo "starenje" postalo je neočekivano dirljiv i smiješan prikaz vlastitog odrastanja.

Društvene mreže eksplodirale su od komentara i memeova na račun Woodyjevog gubitka "kose". 'Treba mu transplatnacija kose, idući nastavak snima se u Turskoj', 'Malo smeđe boje i bit će kao nov!', 'Trebao bi se ošišati na 'buzz'', pisali su...

Foto: screenshot/Youtube

Film u kina stiže 19. lipnja.