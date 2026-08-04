Izašla 3. sezona serije Lioness. Jill Vagner otkrila za 24sata: 'Na setu smo svi poput obitelji'

Treća sezona napete serije 'Lioness' Taylora Sheridana (autor 'Yellowstonea') stigla je na platformu SkyShowtime. Serija prati elitni CIA-in program Lioness u kojem agentice odlaze na tajne misije među terorističke organizacije. U novoj sezoni Joe (Zoe Saldaña) pokušava uskladiti svoj obiteljski život s poslom dok se suočava sa skrivenim neprijateljima i osobnim izdajama. Kaitlyn (Nicole Kidman) i Westfield (Michael Kelly) vode operaciju, no rat ovaj put dolazi puno bliže njihovim privatnim životima. Jill Wagner, koja tumači lik Bobby, ekskluzivno 24sata otkrila je neke detalje sa snimanja.

Foto: Emerson Miller



- Ozbiljnost na setu ovisi je li redatelj Taylor Sheridan tamo hahaha. Kada je on tamo definitivno se osjeti određena doza pritiska i svi smo maksimalno koncentrirani. To ne znači da kada njega nema mi radimo lošije, ne želim naljutit šefa (smijeh). Svi vrlo ozbiljno i savjesno radimo svoj posao, budući da snimamo ozbiljnu seriju, kad je na redu zahtjevna ili emotivna scena, svi to poštuju. Ako na setu treba biti tišina, svi će biti tihi. Razumijemo gdje se svaki glumac nalazi u svom procesu i tome pristupamo s poštovanjem. Ali većinu vremena smo zapravo jako razigrani i volimo se šaliti - rekla nam je Jill.



Kako im je ovo već treća sezona serije, glumica nam je otkrila da su se svi na setu zbližili.

- Među glumcima, redateljima i producentima vlada pravo zajedništvo. Znam da mnogi kažu da su “kao obitelj”, ali mi to zaista jesmo. Ljepota ove ekipe je u tome što smo svi jako različiti, a opet se odlično slažemo. Nakon snimanja često izlazimo zajedno, idemo na večere, naše obitelji se druže, djeca se igraju zajedno… Stvarno je divno radno okruženje - otkrila nam je Wagner.

Jill nam je otkrila i tko je pravi partijaner među glumačkom ekipom.

- Kad svi zajedno izađemo nakon snimanja, uvijek postoji jedna osoba koja ostane posljednja budna – to je LaMonica Garrett. (smijeh). On je uvijek “zadnji koji stoji”. Najzabavniji je i može nadmašiti sve nas kad je riječ o izlascima. A to puno govori jer mu je Laysla De Oliveira vrlo blizu - priznala nam je glumica.



Govorila nam je i o svom liku Bobby koja je jedna od najiskusnijih članica specijalnog tima.

- Iskreno, mislim da Bobby ne bi mijenjala mjesto ni s kim. Mislim da je potpuno zadovoljna time tko je i gdje se nalazi. Upravo zato je toliko volim. Što se mene tiče, ako bih se mogla poistovjetiti s nekim likom, to bi bila Joe. Kao žena i kao majka, osjećam da sam joj najsličnija. Ali Bobby je definitivno najzabavniji lik kojeg sam ikad glumila. Daje mi slobodu da budem potpuno drukčija - rekla je Jill.

Za kraj otkrila nam je i što joj je Taylor Sheridan rekao o njezinu liku.

- Rekao je: ‘Napisat ću ti ulogu koja će biti potpuno drugačija od svega što si dosad igrala’. I stvarno je uspio - prisjetila se Wagner.