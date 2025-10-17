Izazivačica Sandra večeras će doznati je li izborila mjesto u 'MasterChefu': Razočarala sam

Nakon napetog kuhanja u stres testu, u kojem su Elias Abou Haydar, Krunoslav Jarić i Sandra Pajić Andrijašević pokušali što vjernije replicirati kompleksno jelo chefa Stjepana Vukadina, doći će vrijeme za kušanje i konačne ocjene. Završava se ciklus morske kuhinje, a tanjuri će sada proći kroz strogo, ali pravedno nepce stručnog žirija i jedne posebne gošće - Stjepanove razrednica Ljiljane Burazer.

Kruno će prvi iznijeti svoj tanjur i pokazati da mirnoća i dobra organizacija mogu biti ključ dobre replike jela. Bit će to tanjur koji će izazvati odobravanje žirija, ali i pohvalu Sandre koja će i Kruni i Eliasu kazati: 'Svaka čast za organizaciju. Svaka čast kako ste to posložili organizacijski, vidi se da ste već na pola puta do profesionalizma'.

Foto: Luka Dubroja

No, nju samu neće pratiti ista sreća - njezin tanjur ostat će bez nekoliko ključnih elemenata, a Stjepan će izreći jasan i stručan sud: 'Puno je tu stvari pošlo po krivu, nema na tanjuru tri, četiri komponente, nema ispravan umak, nema krumpir, čips od čičoke nije dobar, koža s filea nije skinuta, blitva je više prepržena nego blanširana. Moglo je to puno bolje.'

Sandra će emotivno priznati: 'Mislim da sam razočarala Stipu i ubila sve njegove nade u mene. Razočarala sam sebe, mogu misliti kako sam njega razočarala'.

No upravo u tom trenutku, razrednica Ljiljana Burazer, koja će pratiti ovaj izazov, izgovorit će riječi koje će možda promijeniti perspektivu: 'Moraš vjerovati u sebe i zadati sebi cilj i ako se i dogodi neki kiks da padneš, ne treba ostati dolje, nego se automatski ustati, jer može nastati sutra nešto veliko od tebe. Nema posustajanja.'

Foto: Luka Dubroja

Elias će pristupiti svom tanjuru s dozom samopouzdanja, uvjeren da je uspio ispeći ribu do savršenstva: 'Jako mi se sviđa file od romba na mom tanjuru. To je dobro pečeno i nadam se da će se svidjeti i žiriju'. Hoće li biti u pravu, pokazat će odluka žirija.

U novom slavonskom ciklusu, natjecatelji će kuhati s lokalnim sastojcima poput čvaraka, šarana, kiselog zelja i svinjske masti, a zadatak će im biti pripremiti jelo inspirirano slavonskom špajzom. Chef Goran Kočiš istaknut će kako će se u novom ciklusu kandidati baviti riječnim specijalitetima i divljači, a žiri će im dodatno otežati zadatak oduzimanjem namirnica tijekom kuhanja.

Foto: Luka Dubroja

Neki će se snaći izvrsno, a tko će podbaciti i morati direktno u stres test, te hoće li Sandra kuhati s njima, ne propustite pogledati u novoj epizodi 'MastreChefa'.