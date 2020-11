Izazvali burne komentare zbog dječjih imena: Od 'Ljetne kiše' i 'Supermena' pa sve do 'Mojsije'

Neobična imena postala su trend u svijetu. Brojni roditelji svojoj djeci više ne žele davati 'obična imena', a ovaj trend prate i svjetske zvijezde. No neke su ipak malo pretjerale...

<p>O ukusima se ne raspravlja, ali ovo su svakako jedna od najčudnijih imena koja su glumačke i pjevače zvijezde dale svojim sinovima i kćerima. Prije nekoliko dana javnost je iznenadio talijanski milijunaš i playboy <strong>Gianluca Vacchi </strong>(53) koji je na društvenim mrežama otkrio kako je kćerkici dao ime <strong>Blu Jerusalema</strong>.</p><p>No lista neobičnih imena je dugačka pa krenimo redom. Trend neobičnih imena svakako prati i <strong>Kim Kardashian</strong> (39) koja je svojoj kćeri ime <strong>North (Sjever)</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Ime ne bi bilo samo po sebi toliko začuđujuće da se u igru slova nije umiješalo i prezime koje je malena dobila, a dobila ga je po svom ocu <strong>Kanyeu Westu</strong> (43). Tako puno ime Kimine kćeri glasi <strong>North West</strong>, što u prijevodu znači<strong> Sjever(o) Zapad</strong>. Od tada je, čini se, krenula prava borba na sceni tko će što više zakomplicirati ime svog djeteta. A kako je krenulo, izgleda da im inspiracije ne nedostaje.</p><p>Kada smo već započeli sa stranama svijeta, možemo nastaviti u istome zemaljskom tonu. Tako je na primjer, američka pjevačica <strong>Christina Aguilera</strong> (39) svoju kćer nazvala <strong>Summer Rain</strong>, što bi značilo <strong>Ljetna Kiša</strong>. Niti <strong>Beyonce</strong> (39) i <strong>Jay-Z</strong> (50) nisu štedjeli materijale za ime njihove kćeri kojoj su dali čak dva imena. Ime joj je <strong>Blue Ivy</strong>, odnosno <strong>Plavi Bršljan. </strong>Naime, Beyonce se toliko svidio taj cvijet, a vidjela ga je upravo u Hrvatskoj na otoku Hvaru.</p><p>I dalje se držimo zemlje i njezinih elemenata, ovoga puta ćemo se okrenuti državama. Svi imamo jednu državu, jednu zemlju koju volimo kao svoju. Sviđaju nam se ljudi koji u njoj žive, kultura, prirodna baština… Pjevačici <strong>Mariahi Carey</strong> (50) se tako očito zaljubila u Maroko pa je svog sina odlučila nazvati <strong>Maroccan</strong>. U prijevodu, mali se zove <strong>Marokanac</strong>.</p><p>Netko ipak ima grad o kojemu ne može prestati misliti, a svakako ako ga toliko voli znat će sve ulice i kvartove u njemu. Tako su <strong>Victoria</strong> (46) i <strong>David Beckham</strong> (45) pokazali koliko vole grad New York. Njihov sin nosi ime jedne njujorške četvrti, <strong>Brooklyn</strong>.</p><p>S prirodnih i kulturnih bogatstva koje nam je priroda podarila, malo ćemo prolistati Bibliju. Imena poput Rahela, Marija, Josip ili Petar sasvim su uobičajena imena kršćana. No, glumici <strong>Gwyneth Paltrow </strong>(47) ta imena nisu bila dovoljno dobra za njezinog sina. Zato mu je odlučila nadjenuti ime <strong>Mojsije</strong>, a kćeri je dala ime <strong>Apple</strong>, odnosno <strong>Jabuka</strong>.</p><p>Sa zemlje krećemo u svemir, a ako ste pak veliki obožavatelj Supermena, slobodno nazovite dijete po njemu. No, glumac<strong> Nicolas Cage</strong> (56) s imenom je otišao par koraka dalje. Očito je i on jedan od fanova Supermena pa je tako nazvao svoje dijete<strong> Kal-El</strong>. To je Supermenovo ime koje je dobio na Kriptonu, svojem rodnom planetu.</p><p>Da sada ne duljimo, nabrojit ćemo još neka imena koja su zaslužila da ih spomenemo: <strong>Bear (Medvjed), Pilot, Audio, Pirat, Moon (Mjesec), Dream (San), Future (Budućnost), Sparrow (Vrabac)</strong>... Kreativni su, nema što.</p>