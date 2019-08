Izbockana: 'Pale' me tetovirani muškarci, nagovaram i Gorana

Prvi sam se put tetovirala sa 16 i tad mi je tata morao potpisati da smijem. Na prsima iznad grudi na arapskom stavila sam citat, priča nam Hana Rodić (22) dok čeka da joj tattoo majstor napravi dvije nove tetovaže.

Reality sudionica i influencerica otkriva da se i prije željela tetovirati, ali da zbog opisa posla to nije bilo moguće. Naime, bila je voditeljica internacionalne lutrije.

- Sad kad sam počela raditi ono što volim više ne moram misliti hoću li imati sutra posao ili ne - istaknula je. U tattoo salon ušla je pomalo nervozna, ali čim je majstor za tetovaže Igor Kuso napravio skice koje će krasiti njezino tijelo, ohrabrila se i znala je da je odluka ispravna.

Na ruku je stavila dvije ruže, dok je na lijevu nogu istetovirala uzrečicu na engleskom jeziku 'Keep your eyes on the stars, but your feet on the ground', što u prijevodu znači 'Drži oči na zvijezdama, ali noge na zemlji'.

- Citat sam odabrala jer mi je krenulo u karijeri, voljela bih ostati ista i željela sam imati nešto što će me svaki dan podsjećati da se ne promijenim - kaže Hana.

Ruže nije stavila samo zbog showa 'Gospodin Savršeni', u kojem je u napetoj završnici bila pobjednica koja je osvojila srce Gorana Jureneca (39), nego zato što uskoro izlazi i njezin parfem pod sličnim nazivom.

U posljednje vrijeme Zagrepčanka je fanove iznenadila promjenama. U lipnju je u Turskoj operirala grudi i stavila filere u usta, a sad je ofarbala kosu i ukrasila tijelo. U svakoj njezinoj odluci podržava je Goran.

- On nema ništa protiv mojeg tetoviranja - izjavila je i istaknula da bi voljela da se Goran tetovira, no njemu se ta ideja ne sviđa.

- Rekao je da ako se dosad, u 39 godina, nije tetovirao, da ni neće - rekla je Hana, kojoj se ipak više sviđaju muškarci koji su tetovirani.

- To je jedan od razloga zašto Gorana nagovaram da se tetovira, ali ne želim ga siliti i mijenjati. Da mi Goran nije privlačan, ne bih ni bila s njim - “brani” se Hana. Unatoč tome što je rekla da dobro podnosi bol, ovaj put je osjetila ubode igle.

- Nije strašna bol, ali ipak na nekim mjestima boli - kaže Hana. Priznala je da ne bi bilo što stavila da joj trajno bude na tijelu.

- Tetoviranje imena dečki po meni je nepromišljeno. Danas ima puno prekida veza i brakova. Nikad ne znaš kad može biti kraj i shvatiti da niste jedno za drugo - rekla je Hana.

Svi njezini bivši imaju tetovaže, a jedan je napravio ruže, baš kao i Zagrepčanka, koja mu je tu ideju otkrila kad su bili zajedno. Tetovaže je stavila na vidljivo mjesto, ali ne bi imala, kaže, ništa protiv da ih ima na 'škakljivu' mjestu na tijelu.

Trenutačno je zadovoljna izgledom, a nakon svih promjena odlučila je izvaditi plave leće i pokazati prirodno smeđe oči.

- Nisam željela izgledati kao pornoglumica nakon svih operacija. Radim posao gdje je vizualni izgled bitan pa sam odlučila ići na moderniji i prirodniji izgled - zaključila je Hana.