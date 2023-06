Izgleda kao curica, ali zarađuje 'kao velika': Ovo je najbogatija samoostvarena glumica svijeta

Glumica Reese Witherspoon (47) postala je najbogatija samoostvarena glumica na svijetu prema časopisu Forbes.

Forbes je objavio listu najbogatijih američkih žena, a Reese je zauzela 59. mjesto, između Dolly Parton i Barbare Streisand. Njena neto vrijednost procjenjuje se na 440 milijuna dolara, a uz glumu Reese se bacila i u poduzetničke vode. Osnovala je 2016. godine medijsku tvrtku 'Hello Sunshine' koja je zaslužna za filmove i serije poput 'Gone Girl', 'Big Little Lies' i brojne druge. Pokrenula je i produkcijsku tvrtku Pacific Standard, uz producenticu Brunu Papandreo.

Foto: Hutchins Photo / ipa-agency.net

- Mislim da je to doslovno bio jedini studio koji je imao projekt za glavnu žensku ulogu stariju od 30 godina. Pomislila sam: 'Moram početi ozbiljno raditi' - rekla je jednom prilikom za Variety. Tvrtku 'Hello Sunshine' prodala je 2021. godine medijskoj tvrtki za 900 milijuna dolara.

- Pokrenula sam ovu tvrtku kako bih promijenila način na koji se žene prikazuju u medijima. U posljednjih nekoliko godina gledali smo kako naša misija napreduje kroz knjige, TV, film i društvene platforme - rekla je Reese, koja u tvrtki još uvijek posjeduje oko 18 posto udjela. Reese je uz sve osnovala i književni klub 'Reese's Book Club'.

Foto: Hutchins Photo / ipa-agency.net

Prema Forbesu je Reese i jedna od najplaćenijih glumica, koja je, kako oni pišu, dobila 1.2 milijuna dolara za glavnu ulogu, ali i produkciju epizoda 'The Morning Showa'. Kako piše Celebrity Net Worth, glumica je za svaki film snimljen između 2001. i 2012. zaradila najmanje 15 milijuna dolara.