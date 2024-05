Izlazi 16 neobjavljenih Rajkovih pjesama! Snježana Dujmić nam otkrila: 'Jako mi je to emotivno'

Kao što sam već najavila, uskoro izlazi album novih, još neobjavljenih pjesama, a zvat će se ‘Tko to zove ime moje’, mog pokojnog supruga Rajka Dujmića. Radim intenzivno na tome već šest mjeseci, nije lako, rekla nam je Snježana Dujmić. Njen Rajko preminuo je, nažalost, 2020. godine.

Na albumu koji bi trebao izaći u lipnju, u izdanju Croatia Recordsa, bit će 16 pjesama, a njih će otpjevati Nina Badrić, Indira Levak, Luka Basi, Jure Brkljača, Matija Cvek, Jasna Zlokić, Novi fosili, grupa Viva, klapa Intrade, Maja Šuput, Boris Novković, Neda Ukraden, Miroslav Škoro, Jacques Houdek i Mario Rucner.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL;

- Želim naglasiti da su svaki od njih na poseban način vezani za Rajka i naš život. I da je bio užitak s njima raditi. Vidi se da to rade iz ljubavi, da su moga Rajka poštovali kao čovjeka, voljeli su ga. Ovom se prilikom želim iz svega srca zahvaliti svim Rajkovim kolegama i prijateljima, glazbenicima, svima iz njegove diskografske kuće Croatia Records, koji su mi pružili podršku i omogućili da završim ovaj projekt, a oni su svi Rajku na ovaj način odali počast - kaže nam Snježana pa nastavlja:

- Teško je to raditi, velika je odgovornost, pogotovo na meni koja nisam glazbenik. Teško je i zbog emocija, to je pravi košmar. Sretna sam što je na taj način moj Rajko još tu, ali sam istovremeno i tužna.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kako kaže, Rajko nije pisao glazbu samo za svoje Nove fosile, nije bio samo član benda...

- On je jedan od osnivača Novih fosila i kompozitor svih velikih hitova grupe koja je djelovala u četiri postave, vlasnik je imena Novi fosili, čiji smo pravni nasljednici njegov sin Tin Dujmić i ja, te autor glazbe mnogih velikih hitova drugih izvođača i zvijezda. Zato je za mene ovo izuzetno emotivno, ali i jako važno, jer Rajku toliko dugujem da ispunim njegove želje - dodala je Snježana Dujmić.

Emocije su velike, ovo su dosad neobjavljene pjesme autora koji ima pobjedu na Eurosongu s pjesmom grupe Riva “Rock me, Baby”. A imao je i većih hitova.

- Ovo su neobjavljene pjesme, neke je radio s Nenom Ninčevićem, a neke su i od ranije. Nadam se da sam sve dobro procijenila, a publika će odlučiti. Svojem sam Rajku uvijek govorila da sam ja uho publike - rekla je pa najavila:

- Na jesen izlazi kao nastavak projekta u izdanju Croatia Recordsa singl pjesma ‘Rođen u krivo vrijeme’ koju će otpjevati Sebastian Popović, s kojim mene i Rajka veže lijepa obiteljska priča.

Foto: luka klun/VLM/Pixsell

Pjesmu “Bilo je dana” objavili su prije nekoliko dana. Rajko ju je napisao još 2011. godine, a nastala je u suradnji s glazbenikom Mariom Rucnerom, koji u ovoj pjesmi i pjeva. Posebna gošća u pjesmi je Rajkova supruga koja recitira jedan stih na početku pjesme.

- Tim stihom smo željeli naglasiti poruku pjesme, a to je da se pravo prijateljstvo treba čuvati i da ga ništa ne može razdvojiti. Kad čujete tekst pjesme, shvatit ćete i emociju koju pjesma prenosi - objasnila je Snježana.

Obiteljski prijatelji

A Mario Rucner i Rajko Dujmić imaju posebnu priču.

- Moj otac i Rajko su bili prijatelji, obiteljski. Poznajem Rajka otkad sam bio klinac. Prvo što mi padne na pamet kad ga se sjetim je njegov osmijeh. Uvijek je bio nasmijan i vedar, poseban, veliki čovjek i glazbenik - ispričao nam je Rucner pa nastavio:

- Imao sam jedan period u kojem nisam svirao, trajao je punih deset godina, a onda sam ipak pristao biti gost na jednom koncertu u Lisinskom. Rajko je bio u publici i nakon koncerta me uvjerio da trebamo raditi zajedno.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL;

Svirali su sve žanrove glazbe, od klasike, njegovih najvećih hitova u instrumentalnoj verziji pa do čardaša. Rajko na klaviru, a Mario na akustičnoj violi.

- Svirali smo po koncertnim dvoranama, crkvama u Hrvatskoj, pa čak i u Sarajevu. Snimili smo skladbu ‘String Race’. Ja volim motocikle, oduvijek sam ih vozio, to nam je bila inspiracija. I bilo je to dobro. Kako sam ja svirao na Yamahinoj violi, koja nema veze s motociklom, dobili smo poziv jedne godine da gostujemo u Japanu. Nažalost, nije se dogodilo, onaj veliki tsunami odgodio je taj veliki festival.

Tu je i priča o pjesmi koju je otpjevao, a koju su sad objavili “Bilo je dana”. Potvrdio je Rucner da je Dujmić želio da se s tom pjesmom prijave na Doru.

- To je istina. Nevoljko sam pristao pjevati iako nisam pjevač, no Rajku sam vjerovao. Snimili smo demo, ali pjesmu nismo nikad poslali na Doru, a u međuvremenu smo nastavili sa svojim solo projektima. Snježana i Tin Dujmić su me zamolili da pjesmu završimo jer je to bila i Rajkova želja. Naši vokali su originalni iz 2011. godine, a pjesmu su aranžmanski dovršili Sven Gleda i Hrvoje Grčević - objasnio je Rucner.

Snimili su i spot

Ni njemu nije bilo jednostavno snimiti ovu pjesmu. Sjećanja samo naviru.

- Bio je to stvarno jedan veliki miks emocija. Teško je, ali ljudi žive dok na njih mislimo. Kažem, Rajko je bio velik, ne samo glazbenik, nego i prijatelj. A ova pjesma, ‘Bilo je dana’, govori upravo o prijateljstvu. A ono se treba njegovati, zalijevati i uzgajati. Tim teže je bilo snimati sad sve ovo, emocije su tu bile isprepletene - dodao je Rucner.

Foto: Privatni album

Prisjetio se i njihova zadnjeg tuluma.

- Bilo je to 2018., kad se rodio moj sin Mark. Bilo je posebno, a ni na kraj pameti nije mi bilo da će nam to biti posljednji zajednički tulum.

U videospotu, čiju režiju potpisuje redatelj Jeffry Jemrić, izmjenjuju se crno-bijeli kadrovi pokojnog Rajka Dujmića s onima u boji Marija Rucnera, Snježane Dujmić te plesnog para Anje Alispahić i Marija Šapine. Osim Nene Ninčevića, tekstopisci su Tomislav Tržan, Gibonni, a Rajko je koautor teksta pjesme “Žito raste” s Miroslavom Škorom, koju koju će on i otpjevati, dok je supervizor Zrinko Tutić.