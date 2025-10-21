Obavijesti

Show

Komentari 0
PO ISTINITOJ PRIČI

Izlazi film o legendanoj ulozi Sylvestera Stallonea: Objavili su i prvu fotku iz 'I Play Rocky'

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 1 min
Izlazi film o legendanoj ulozi Sylvestera Stallonea: Objavili su i prvu fotku iz 'I Play Rocky'
Foto: X

Inače, produkcija filma 'I play Rocky' trenutno je u tijeku, a cijeli film prati Anthonyjev životni put i prije nego što je postao glumačka zvijezda...

Amazon MGM objavio je ono što su svi čekali već neko vrijeme. Naime, podijelili su fotografiju sa seta snimanja filma Petera Farrellyja 'I Play Rocky'. Na fotografiji koja je izašla je Anthony Ippolito, koji je utjelovio Sylvestera Stallonea, u vintage opremi, sivoj trenirci s kratkim rukavima, termo majici i crnim visokim tenisicama trči po plaži. Cijeli film prati priču o Stalloneu prije nego što je postao zvijezda.

- U tijeku je produkcija filma I PLAY ROCKY, s Anthonyjem Ippolitom u glavnoj ulozi. Film priča istinitu priču o Sylvesteru Stalloneu i njegovom nepokolebljivom uvjerenju da nije bio samo predodređen napisati Rockyja, već da je trebao biti Rocky Balboa - stoji u opisu objave. 

Anthony je publici poznat i po ulozi talijanskog dobitnika Oscara iz 70-ih, Ala Pacina, u limitiranoj seriji 'The Offer Paramount Studios'.  Usto, pojavio se i u Netflixovom hitu 'Purple Hearts'. 

U KINIMA DILJEM HRVATSKE I BiH Film 'Paviljon' stigao je u kina! Komedija u kojoj stariji diktiraju pravila igre: 'Oštra je to priča'
Film 'Paviljon' stigao je u kina! Komedija u kojoj stariji diktiraju pravila igre: 'Oštra je to priča'

Inače, franšiza Rocky, koju distribuiraju United Artists, a kasnije MSM, jedna je od najikoničnijih i financijski najuspješnijih filmskih franšiza svih vremena, koja je globalno ostvarila čak više od 1,7 milijardi dolara, uključujući i spin-offove Creed. Kreirao ju je i glumio Stallone kao autsajderski boksač Rocky Balboa, a pokrenuta je 1976. godine, dok je originalni film osvojio Oscara za najbolji film. Usto, Stallone je bio nominiran za najboljeg glumca i originalni scenarij te su njegova izvedba i kreativna vizija pretvorili Rockyja u kulturni spomenik i etablirali ga kao holivudsku legendu. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Znate li kako se zapravo zovu ove zvijezde regije? Neki odgovori će vas iznenaditi...
DOROTEA, IVANA, ŽELJKO, RENATA...

FOTO Znate li kako se zapravo zovu ove zvijezde regije? Neki odgovori će vas iznenaditi...

Na osobnoj je jedno ime, a na plakatima za koncerte je drugo. I često nemaju baš veze jedno s drugim... Brojne su regionalne zvijezde, baš kao i one u Hollywoodu, 'popravljale' svoja imena kako bi bila 'primamljivija'. Krenimo u pregled...
Prepucavanje završilo duetom! Vojko i Lasagna snimili pjesmu
TOČNO U PODNE

Prepucavanje završilo duetom! Vojko i Lasagna snimili pjesmu

Umjesto očekivanog sukoba, glazbenici su u 12 sati odlučili obožavatelje počastiti novom zajedničkom pjesmom
FOTO Elizabeth Hurley (60) je očarala u bikiniju: Evo u kakvim je izdanjima glumica pozirala
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Elizabeth Hurley (60) je očarala u bikiniju: Evo u kakvim je izdanjima glumica pozirala

Lijepa glumica stari poput vina, a to je dokazala i novom objavom u kojoj je ponovo pozirala u bikiniju. Zaželjela je svima lijep dan i otkrila kako su rastezanje i tjelovježba ključ lijepe linije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025