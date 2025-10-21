Izlazi film o legendanoj ulozi Sylvestera Stallonea: Objavili su i prvu fotku iz 'I Play Rocky'

Amazon MGM objavio je ono što su svi čekali već neko vrijeme. Naime, podijelili su fotografiju sa seta snimanja filma Petera Farrellyja 'I Play Rocky'. Na fotografiji koja je izašla je Anthony Ippolito, koji je utjelovio Sylvestera Stallonea, u vintage opremi, sivoj trenirci s kratkim rukavima, termo majici i crnim visokim tenisicama trči po plaži. Cijeli film prati priču o Stalloneu prije nego što je postao zvijezda.

- U tijeku je produkcija filma I PLAY ROCKY, s Anthonyjem Ippolitom u glavnoj ulozi. Film priča istinitu priču o Sylvesteru Stalloneu i njegovom nepokolebljivom uvjerenju da nije bio samo predodređen napisati Rockyja, već da je trebao biti Rocky Balboa - stoji u opisu objave.

Anthony je publici poznat i po ulozi talijanskog dobitnika Oscara iz 70-ih, Ala Pacina, u limitiranoj seriji 'The Offer Paramount Studios'. Usto, pojavio se i u Netflixovom hitu 'Purple Hearts'.

Inače, franšiza Rocky, koju distribuiraju United Artists, a kasnije MSM, jedna je od najikoničnijih i financijski najuspješnijih filmskih franšiza svih vremena, koja je globalno ostvarila čak više od 1,7 milijardi dolara, uključujući i spin-offove Creed. Kreirao ju je i glumio Stallone kao autsajderski boksač Rocky Balboa, a pokrenuta je 1976. godine, dok je originalni film osvojio Oscara za najbolji film. Usto, Stallone je bio nominiran za najboljeg glumca i originalni scenarij te su njegova izvedba i kreativna vizija pretvorili Rockyja u kulturni spomenik i etablirali ga kao holivudsku legendu.