Izvukao je krivu kartu i nekoliko sati kasnije poginuo: Kobna noć koja je promijenila Metallicu

Godina 1986. trebala je biti godina koju će članovi Metallice pamtiti isključivo po uspjehu. Bend je upravo napravio veliki iskorak prema samom vrhu metal scene, potpisao ugovor s velikom diskografskom kućom i objavio album je postao jedan od najvažnijih u povijesti heavy metala. Međutim, sve se promijenilo jednog hladnog jutra u Švedskoj, 27. rujna 1986. U prometnoj nesreći život je izgubio basist Cliff Burton, jedan od ključnih glazbenika u razvoju prepoznatljivog zvuka Metallice. Imao je samo 24 godine.

Metallica je u ožujku 1986. objavila svoj treći studijski album "Master of Puppets", ujedno prvi album benda izdan za veliku diskografsku kuću Elektra Records. Album je učvrstio položaj grupe među predvodnicima thrash metala, a Burton je na njemu imao posebno važnu ulogu.

Njegov pristup bas-gitari bio je daleko od tada uobičajenog shvaćanja tog instrumenta isključivo kao ritmičke podloge. Burton je koristio distorziju i druge efekte, svirao melodijske dionice te instrument povremeno dovodio gotovo u prostor koji je tradicionalno pripadao solo gitari. Njegov glazbeni potpis posebno se može čuti u instrumentalnim skladbama Metallice poput "Orion", jednoj od posljednjih pjesama koje je snimio s bendom.

"Master of Puppets" postao je prvi album Metallice koji je u SAD-u dobio zlatnu nakladu, a tijekom sljedećih desetljeća prodan je u milijunima primjeraka. Bend je nakon njegova izlaska krenuo na intenzivnu turneju koja ga je odvela i u Europu.

Kobno izvlačenje karata

Nakon koncerta u Švedskoj 26. rujna 1986. članovi benda krenuli su autobusom prema sljedećem odredištu. Tijekom putovanja Burton i gitarist Kirk Hammett odlučili su kartama odrediti tko će birati ležaj za spavanje. Burton je izvukao asa pik i dobio pravo izbora. Odabrao je ležaj na kojem je do tada spavao Hammett.

- Rekao sam mu da mi je to u redu i samo sam se prebacio u prednji dio autobusa - ispričao je godinama kasnije Hammett u dokumentarnoj emisiji VH1 "Behind the Music". Bila je to naizgled potpuno beznačajna odluka, no nekoliko sati poslije pokazala se sudbonosnom.

27 Sept 1986 - Cliff Burton killed in tour bus crash | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

U ranim jutarnjim satima 27. rujna, nešto prije sedam sati, članove Metallice probudilo je naglo zanošenje autobusa. Vozilo je izgubilo kontrolu, sletjelo s ceste i prevrnulo se. Burton je tijekom prevrtanja izbačen kroz prozor, nakon čega je autobus pao na njega. Imao je samo 24 godine.

Prema izvještajima koji su se godinama prenosili o nesreći, pokušali su podignuti autobus kako bi ga izvukli. Tijekom akcije dizalica je navodno popustila pa se vozilo ponovno spustilo. Postoje različita svjedočanstva o tome je li Burton preminuo odmah pri prvom udaru ili tijekom pokušaja spašavanja. Ono što nije sporno jest da je proglašen mrtvim na mjestu nesreće.

Je li na cesti doista bilo leda?

Vozač autobusa tvrdio je da je izgubio kontrolu nakon što je naišao na poledicu. James Hetfield teško je prihvaćao takvo objašnjenje. U godinama nakon nesreće prepričavao je kako je neposredno nakon prevrtanja hodao cestom tražeći led za koji je vozač tvrdio da je prouzročio nesreću. Hetfield je govorio da ga nije pronašao.

Članovi Metallice zbog toga su tijekom godina javno izražavali sumnje u okolnosti nesreće i postavljali pitanja o tome je li pravi uzrok mogao biti nešto drugo. Ipak, takve sumnje nikada nisu potvrđene kao činjenice. Službena istraga nije utvrdila odgovornost vozača te je on oslobođen optužbi.

Burtonova smrt pogodila je mnogo širi krug glazbenika od same Metallice. Dave Mustaine, bivši gitarist Metallice i osnivač Megadetha, poslije je govorio da ga je vijest o Burtonovoj smrti potaknula na pisanje glazbe koja je postala "In My Darkest Hour". Anthrax, još jedan od ključnih bendova američkog thrash metala, svoj je album "Among the Living" posvetio Burtonu.

Nakon tragedije Metallica se našla pred pitanjem može li uopće nastaviti bez čovjeka koji je imao toliko važnu ulogu u njezinu zvuku. Bend je ipak odlučio nastaviti karijeru, a mjesto basista nekoliko tjedana poslije pripalo je Jasonu Newstedu.

Više od dva desetljeća nakon kobne nesreće stiglo je i jedno od najvećih institucionalnih priznanja Burtonova doprinosa. Cliff Burton je 4. travnja 2009. posthumno primljen u Rock and Roll Kuću slavnih kao član Metallice.