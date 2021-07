Samo nekoliko dana nakon što su glumac Ben Affleck (48) i pjevačica Jennifer Lopez (52) službeno potvrdili svoju vezu, internet su preplavile fotografije para s jahte.

Na svojem Instagramu Lopez je objavila vrlo romantične fotografije para, ali su javnosti zanimljivije one na kojima su Affleck i Lopez nešto opušteniji. Na fotografijama se može vidjeti kako Lopez leži na trbuhu, a Affleck je naslonjen pored nje i dira joj stražnjicu. Fotografije pogledajte OVDJE.

Mnoge je ta poza podsjetila na gotovo istu scenu iz glazbenog spota Jenniferine pjesme "Jenny from the Block" iz 2002. godine. Spot se fokusira na Jennifer i Bena, a scena s jahte tada je bila poprilično šokantna.

Podsjetimo, 2002. godine glumac i pjevačica su bili zaručeni prije nego su prekinuli dvije godine nakon. Ovo nije prvi put da se prisjećaju svoje veze, pa čak ni tog spota.

J.Lo je ranije ove godine priznala kako je album "This Is Me... Then" na kojem se nalazi "Jenny from the Block" za nju poseban. Zanimljivo je i kako je taj album posvetila Afflecku.

Dok zaljubljeni par uživa na jahti, Twitter je prepun šala na njihov račun.

- Vrijeme je ravan krug - napisao je netko i usporedio fotografije koje dijeli 19 godina.

Mnogi su se šalili na račun Affleckovog izraza lica i primijetili da izgleda kao da prolazi kroz 'egzistencijalnu krizu'.

- Uživam dirajući guzu dok se ne sjetim svih prilika za kojima žalim u životu i boli koju sam uzrokovao drugima - našalio se netko na račun Afflecka.

- Prisjeća se vremena kad ju je zadnji put dirao i da je bila veća - odgovorio je drugi Twitteraš.

- Ben je složio facu kao da je posjetio J.Lo-inu guzu u bolnici i guza se nije sjetila njegovog imena - šali se netko drugi.