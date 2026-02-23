Obavijesti

EMOTIVNA OBJAVA

J. Lo objavila dirljivu poruku za 18. rođendan svojim blizancima: 'Oduvijek smo bili nas troje...'

Piše Stela Kovačević,
Foto: Instagram

Kad sam vas držala u naručju kao bebe, iskreno sam se osjećala kao da držim dva anđela poslana s neba, napisala je pjevačica i glumica

Jennifer Lopez u emotivnoj je objavi na Instagramu čestitala svojim blizancima Maxu i Emme 18. rođendan. Njih je dobila u braku s bivšim suprugom Marcom Anthonyjem, a otkrila je koliko joj je majčinstvo promijenilo život.

- Kad sam vas držala u naručju kao bebe, iskreno sam se osjećala kao da držim dva anđela poslana s neba - napisala je uz video s uspomenama iz njihova djetinjstva.

- Život mi se zauvijek promijenio. Ne mogu vjerovati da ste odrasli - da imate 18 godina.

Opisala ih je kao 'dobrodušne, velikodušne i pune ljubavi'. Napisala je kako su uvijek bili samo njih troje.

- Zajedno smo na ovom putovanju. Uvijek smo se mogli osloniti jedno na drugo i bili smo sigurna luka u svakoj oluji. I obećavam vam, moji dragi 'kokosići', bez obzira na to koliko odrastete, tako će uvijek i ostati - napisala je.

William Shakespeare?s 'Othello' Broadway Opening Night
Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

Na kraju je svakom posebno uputila posebnu poruku.

- Lulu, uvijek zapamti da si moje sunce... a Max, nevjerojatan si baš takav kakav jesi! Sretan 18. rođendan, moji čudesni blizanci - stoji u objavi.

Pjevačica je lani objasnila kako su njena djeca bila naviknuta da stalno radi, a u njihovom odgoju su puno sudjelovale i dadilje te njihovi bližnji.

The Met Gala red carpet arrivals in New York City
Foto: Andrew Kelly

- Mislim da sam, kada se dogodila pandemija i kada sam dobila priliku ostati kod kuće, shvatila da moram više vremena provoditi s njima doma - zaključila je objasnivši: 'Shvatila sam koliko sam im potrebna tamo. Nije se radilo samo o tome da im pružim savršen život. Radilo se o tome da trebam biti 'tu' za njih cijelo vrijeme'.

