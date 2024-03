J.Lo otkazala sedam koncerata turneje bez objašnjenja: Prošli album joj nije bio baš uspješan

Pjevačica i glumica Jennifer Lopez (54) otkazala je bez objašnjenja posljednjih sedam koncerata svoje nadolazeće turneje 'This Is Me...Now'. To su primijetili obožavatelji kada su vidjeli obavijest Ticketmaster stranice o otkazivanju koncerata u Nashvilleu, Raleighu u Sjevernoj Karolini, Atlanti, Tampi na Floridi i New Orleansu.

Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA

Također, ranije najavljeni koncerti u Clevelandu i Houstonu potpuno su uklonjeni s web stranice. Pjevačica je posljednjih sedam koncerata trebala održati u razdoblju od 20. do 31. kolovoza, no budući da njih neće biti, turneja završava u New Yorku 17. kolovoza.

Ticketmaster stranica je za otkazivanje koncerata okrivila 'organizatora događaja', a osim detalja o povratu novca za ulaznice, nema drugih informacija.

Foto: Profimedia/Kirby Lee

Međutim, Page Six doznaje da je postojao logistički problem kod promotora te da postoji mogućnost da se koncerti ponovno zakažu. Lopez se o tome još nije oglasila. Otkazivanje koncerata dolazi nakon što je njezin novi album 'Let‘s Get Loud', također nazvan 'This Is Me…Now', prošao loše na Billboard 200 ljestvici. Bio je tek na 38. mjestu prošli mjesec.

Osim albuma, pjevačica je izdala i mjuzikl 'This Is Me…Now: A Love Story' te dokumentarni film 'The Greatest Love Story Never Told'. 'This Is Me…Now' je prvi studijski album Jennifer Lopez u posljednjih 10 godina.