J. Lo: P. Diddy se ispričao mom zaručniku i sretan je zbog nas

Jennifer Lopez (49) je gostovanjem u američkom radijskom showu 'The Breakfast Club' razjasnila situaciju oko nedavnog komentara bivšeg dečka P. Diddyja (49) koji je ispod fotografije njezinih trbušnjaka napisao 'O moj Bože' uz emotikon sa srcima.

Nedavno uhvaćena u nezgodnoj situaciji sada je iskoristila priliku i pojasnila kako se P. Diddy nakon komentara ispričao njezinom zaručniku Alexu.

- Ljudi samo da znate, on je pisao Alexu nakon toga. Rekao je nešto u stilu: 'Nisam mislio ništa s tim. Nemam ništa osim poštovanja prema vama ljudi. Tako sam sretan zbog vas' - ispričala je J. Lo.

Jennifer se na društvenim mrežama često hvali tijelom koje postiže redovitim i napornim vježbanjem pa je tako i jednom golišavom fotografijom izmamila Diddyjev komentar.

- Kakav sam samo ja sretnik - da mu ne bi ostao dužan napisao je umirovljeni igrač bejzbola, Alex Rodriguez (43), njezin sadašnji odabranik.

Pričala je i o P. Diddyju, njihovoj vezi te rekla kako su oboje bili samo djeca kada su bili zajedno, od 1999. do 2001. - Bili smo cura i dečko kada smo bili mali, to je bilo tako daleko. To je bila drugačija vrsta veze... bili smo djeca' - nastavila je Jen.

Tokom intervjua za vrijeme emisije Jen se osvrnula i na glasine o prevarama njezinog zaručnika. - Da... mislim, nije bitno, ja znam što je istina, ja znam tko je on, on zna tko sam ja, mi smo samo sretni - rekla je pjevačica. - Nećemo dopustiti drugim ljudima da nam govore kakva nam je veza, ja znam kakva je naša veza - dodala je.

Poznata je kao strastvena ovisnica o vježbanju. Fotografi je često uhvate kako izlazi iz teretane. Svojim izgledom, u 50.-oj godini života, oduševljava mnoge obožavatelje, na čemu joj mnoge žene zavide.

Njezin osobni trener David Kirsch jednom je prilikom za američke medije izjavio da je J. Lo s godinama samo sve bolja i bolja.

- Jennifer je poput vina. Što je starija, to je bolja. Može biti zahvalna jednim dijelom genetici, ali ključ uspjeha je u njezinoj prehrani. Vrlo je disciplinirana oko toga što jede i ne konzumira alkohol previše. Njezino tijelo je hram - rekao je.