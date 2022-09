J.Lo podijelila intimne trenutke s vjenčanja: 'Bilo je poput sna. Tog dana zacijele su stare rane'

Glumica i pjevačica Jennifer Lopez (53), sa svojim je obožavateljima podijelila intimne trenutke s vjenčanja. Objavila je romantične fotografije na svojoj stranici On The JLo, te otkrila, između ostalog, da je prošetala do oltara uz pjesmu 'True Companion' Marca Cohna (63). Ona i Ben Affleck (50), mislili su da je 'savršena ljubavna pjesma za vjenčanje' kada su se prvi put zaručili prije više od 20 godina.

- Iako Ben nije znao, zamolila sam Marca da ga iznenadi otpjevavši je na našem vjenčanju i bio je divan i velikodušan što je došao - objasnila je JLo.

Otkrila je i da su njihova djeca iz prethodnih brakova hodala do oltara uz pjesmu 'The Things We've Handed Down'.

- Dvadeset godina između tih snova o mladosti i svijeta odraslih ljubavi i obitelji koju smo prihvatili tog dana, donijelo je ovom braku više nego što je itko od nas ikada mogao zamisliti. Nismo se samo vjenčali jedno s drugim, tu djecu smo uveli u novu obitelj. Oni su bili jedini ljudi koje smo zamolili da se zauzmu za nas na našem vjenčanju. Na našu veliku čast i radost - navela je Lopez.

Podijelila je fotografiju na kojoj nosi vjenčanicu Ralpha Laurena, kao i onu na kojoj pleše s novopečenim suprugom Benom.

- Kad me u tom trenutku vidio kako se pojavljujem na vrhu stepenica, sve je imalo apsolutnog smisla. A činilo se da je još uvijek nemoguće povjerovati u to, bilo je poput najboljeg sna, u kojem sve što želiš je nikad se ne probuditi. Vjerojatno bih imala mnogo sličnih misli da se nisam toliko usredotočila na to da se ne spotaknem o haljinu, ali kad sam se dovoljno približila da vidim njegovo lice, to je imalo isti predivan smisao. Tog dana zacijelile su se neke stare rane i teret prošlosti konačno je skinut s naših ramena. Puni krug je završen i ne, uopće ne onako kako smo planirali. Još bolje - prisjetila se.

Glamurozno vjenčanje odvijalo se tijekom tri dana, a ceremonija je započela u subotu na Affleckovom velikom imanju u Georgiji. ​​​​​​ Jennifer je imala tri vjenčanice, a sve ih je dizajnirao Ralph Lauren. Procjenjuje se da cijena svake iznosi milijun dolara.

Otkrila je i kako se osjećala danima prije vjenčanja.

- Istina je da nikad nisam imala dvojbe. Cijeli sam tjedan osjećala smirenost i sigurnost da smo u Božjim rukama - poručila je glumica.

